Esordisce con successo DeguScanno 2019, cantine aperte e stand gastronomici fino a domenica 9 novembre, 2019

“I fondamenti di un popolo, le radici di un territorio“. Questo il tema trattato, ieri sera, all’interno dell’antico Palazzo B&B, nel centro storico di Scanno: il primo evento in programma della tre giorni di DeguScanno 2019.

Un confronto serrato sulle peculiarità delle tipicità locali, apprezzate sempre di più dall’utenza e, soprattutto, dagli intenditori, per coniugare armoniosamente qualità, sapori, proprietà salutistiche e nutrizionali; grazie ad un’attenta e sapiente politica agroalimentare dei produttori locali, distanti anni luce dalle logiche “intensive”, che nuociono gravemente alla salute.

Imprenditori abruzzesi coraggiosi, dunque, che hanno sfidato i mercati della “massificazione” per difendere, a spada tratta “le radici del territorio”. Esempi eloquenti, fra i tanti, le fortunate esperienze messe in campo con risultati straordinari dall’azienda ‘La Porta dei Parchi‘ di Anversa degli Abruzzi e dal “Bioagriturismo Scannese“.

Davanti ad una platea molto attenta, ha dato un’efficace testimonianza, Viola Marcelli, figlia del docente di economia e imprenditore di Anversa degli Abruzzi, Nunzio. Futura erede di una realtà conosciuta nel mondo per l’adozione della pecora a distanza.

Formatasi all’Accademia delle Belle Arti di Firenze e specializzata in designer, la brillante 33enne ha illustrato come l’impegnativo percorso di studi le abbia fornito competenze e strumenti per migliorare l’immagine e la qualità comunicazione dell’azienda di famiglia.

E sempre rimanendo sull’onda della qualità, la nutrizionista Annunziata Taccone ha sottolineato come nella dieta moderna non basta concentrarsi soltanto sulla quantità del cibo assunto, quanto sulle proprietà organolettiche con l’N.C.C.P. (Nutrient and Hazard Analysis and Critical Control Point).

La gastronomia Scannese e, in generale, della Valle del Sagittario è stata esaltata dalla presenza della esperta chef aquilana Eleonora Micarelli (Trattoria ‘La Valle’ – Scanno), diplomatasi all’Istituto ‘Marchitelli’ di Villa Santa Maria, laureata in “Scienze Gastronomiche” a Parma. L’estrosa professionista dei fornelli ha preparato in loco una squisitezza tipica di Scanno: gli “Cazzillitti con le foja“.

Dunque un’operazione mediatica in grande stile, per l’edizione 2019 di DeguScanno, architettata nei minimi dettagli dall’amministrazione comunale, suggellata dalla presenza di Matilde Landriscina, Vice Presidente COTAS (Cooperativa Operatori Turistici Alto Sagittario).

Animatore dell’interessante discussione messa in scena da tre giovani professioniste, il sommelier A.I.S., Massimo Iafrate, il quale, nel contesto, ha messo in “vetrina” la bontà del vino “Cerasuolo” e la complessa azione di marketing intrapresa per rilanciarne l’immagine in Abruzzo.