Home Attualità Fred Bongusto muore a Roma, il ricordo del suo tastierista Paolo Amorosi 8 novembre, 2019 teleaesse.it Attualità

Se ne è andato via a 84 anni compiuti Fred Bongusto, la notte scorsa. Il cantante molisano, di Campobasso, da qualche anno si era ritirato a Roma e viveva nel quartiere Parioli. La sua voce calda e sensuale aveva scaldato gli animi degli innamorati a cominciare dagli anni 50. Ma i successi più noti al pubblico come “La rotonda sul mare“, “Doce Doce” e “Bellissima” – tra i tanti – furono composti tra gli anni sessanta e settanta. Il cantautore si rese protagonista anche per la composizione delle colonne sonore di molte commedie italiane negli anni settanta.

A ricordarlo con commozione e comprensibile vena nostalgica è Paolo Amorosi, oggi 76enne, che mosse i primi passi nel mondo della musica insieme al suo amico Fred.

“Erano gli anni cinquanta – ricorda Amorosi – suonavamo con “I Falliti“, un gruppo di Campobasso che era composto da Ennio Lozzi (basso); Franco Gammieri (Chitarra), io (tastiere) e Fred, naturalmente voce e chitarra“.

Il nome della sua prima band, in realtà, portò fortuna all’artista campobassano, perchè dopo aver rodato con quei musicisti le sue capacità, decise di spiccare il volo andando in giro per il mondo.

“Io non lo potei seguire purtroppo – aggiunge Amorosi – perchè il mio percorso di studi, e poi professionale, non me lo consentì“.

Amorosi, originario di Alfedena, continuò l’avventura musicale in Molise con i “Devils“. Ancora oggi su youtube è ricercato uno dei successi più celebri della band campobassana “Riflessa“.

Nel corso degli anni Paolo è rimasto costantemente in contatto con Fred. Amicizia immutata come ai bei tempi. “Quando ci incontravamo mi faceva sempre ascoltare in anteprima assoluta i suoi brani per avere un suo giudizio; con la sua scomparsa – conclude – la musica leggera italiana ha davvero dato l’addio ad uno dei più grandi esponenti del cantautorato italiano“.

I funerali si svolgeranno a Roma, lunedì 11 novembre, alle ore 15, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto – piazza del popolo: la chiesa degli artisti.