Erogazione contributi anno 2019 destinati a chi assiste minori affetti da malattie rare

L’Assessore alla politiche sociali del Comune di Castel di Sangro, Luciana Ettorre, rende noto l’avviso pubblico sul riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del familiare-caregiver che assiste minori affetti da una malattia rara di cui all’Allegato 7 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 e in condizioni di disabilità gravissima.

Criteri e modalità per la erogazione di contributi per l’anno 2019

Si comunica che con D.G.R. n. 628 del 23.10.2019 “Criteri e modalità per l’erogazione di contributi economici, per l’anno 2019, finalizzati al riconoscimento e alla valorizzazione del lavoro di cura del familiare – caregiver che assiste minori affetti da una malattia rara e in condizioni di disabilità gravissima” la Giunta Regionale ha approvato i criteri e le modalità per l’erogazione di contributi economici, per l’anno 2019, finalizzati al riconoscimento e alla valorizzazione del lavoro di cura del genitore – caregiver, inoccupato o disoccupato, che assiste minori affetti da una malattia rara che versano in condizioni di disabilità gravissima.

I soggetti aventi i requisiti possono presentare richiesta di partecipazione all’Avviso compilando e presentando il modello denominato “istanza di accesso al contributo economico – anno 2019” – Allegato B accompagnato da ogni altro documento richiesto, entro e non oltre il 19 novembre 2019.

E’ possibile reperire la documentazione necessaria sul sito della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale del Comune di Castel di Sangro, inoltre, è stato chiesto a tutti i Comuni dell’ADS n. 6 Sangrino di pubblicare il materiale utile per favorire la diffusione capillare delle informazioni e agevolare la presentazioni delle richieste.

Gli Sportelli di Segretariato Sociale attivi presso i comuni dell’Ambito Sangrino e l’Ufficio ECAD n.6 – raggiungibile telefonicamente al n. 0864 8242217 – sono a disposizione per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti.