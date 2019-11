Home Cronaca Arriva il freddo, via le fioriere dalle strade 4 novembre, 2019 teleaesse.it Cronaca

Ci si appresta sempre più alla stagione fredda ed i consigli per far funzionare al meglio il piano neve nella città di Agnone già giungono dal Comune. Come quello dell’altro giorno che invita i cittadini a rimettere all’interno della abitazioni piante e fiori.

“Con l’approssimarsi della stagione invernale – scrive nell’avviso pubblico l’assessore al Decoro Urbano del Comune di Agnone, Annalisa Melloni – si invita la cittadinanza a voler ricoverare all’interno delle abitazioni i vasi e gli elementi ornamentali posti nelle immediate adiacenze delle stesse, ciò al fine di consentire il passaggio in sicurezza dei mezzi di sgombero neve e di evitare eventuali danneggiamenti dei quali fin d’ora ci si esonera da responsabilità“.

In estrema sintesi non ci si lagni se le pale degli spazzaneve o dei bobcat rompono i vasi spesso sepolti dalla coltre nevosa e non si pensi di chiedere risarcimenti al Comune. L’avviso è anche per poter far operare al meglio i mezzi preposti alla pulizia delle strade da neve e ghiaccio.

Vittorio Labanca