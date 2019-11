Home Abruzzo Fresagrandinaria, 1° concorso fotografico “Fresa bella me romantica” 2 novembre, 2019 teleaesse.it Abruzzo

La Proloco Fresagrandinaria e Carmine Frigioni, per la parte artistica, con il patrocinio del Comune di Fresagrandinaria, organizza il 1° Concorso fotografico “Fresa bella me romantica” che avrà luogo il 9 e 10 novembre prossimi con un prosieguo nella terza decade di dicembre.

L’iniziativa, ideata per far conoscere il territorio e specialmente il vecchio borgo attraverso la fotografia, da usare poi come materiale di propaganda turistica, prevede un concorso a premio con la partecipazione di un gruppo di fotografi che da qualche anno racconta con le immagini “Il Nostro Abruzzo Insolito” e di fotografi e fotoamatori locali ed estranei che vogliono mettersi alla prova.

Oltre al concorso fotografico vengono proposte 2 mostre fotografiche. La prima “Il Nostro Abruzzo Insolito”. La seconda riguarda l’esposizione di 3 fotografie esposte nello scorsa edizione del Festival di fotografia contemporanea “Voies off 2019 Festival” di Arles.

Il programma prevede: 9 e 10 novembre mostra fotografica “Il Nostro Abruzzo Insolito” – 43 fotografi ci raccontano il loro Abruzzo; 10 novembre realizzazione delle fotografie; dal 20 a 30 dicembre mostra delle fotografie del 10 novembre

Info: Francesca (Comune Fresagrandinaria): 3208583291; Claudia (Pro Loco Fresagrandinaria): 3473946386

www.fresabellame.it