Vigili del Fuoco Castel di Sangro, ultimo giorno di servizio per il capo reparto Mario Di Ciocco

Emozione alle stelle, ieri sera, per i Vigili del Fuoco di Castel di Sangro. E’ stato l’ultimo giorno in servizio di Mario Di Ciocco, Capo Reparto della caserma sangrina, transitato in quiescenza per raggiunti limiti di età.

Originario di Pietrabbondante, dove risiede con la famiglia, Mario ha iniziato la sua onorata carriera – 40 anni per la precisione – a Domodossola. La permanenza in Piemonte dura soltanto tre anni, perchè ottiene il trasferimento nel suo Molise, ad Isernia.

Le vicissitudini operative, dopo essersi guadagnato il grado di Capo Squadra, lo riportano in Alto Sangro, e qui, risultato vincitore di concorso diventa Capo Reparto.

Il Corpo dei Vigili del Fuoco lo inserisce nel G.O.S. nazionale (Gruppo Operativo Speciale) come specialista degli automezzi per il movimento terra. Nelle emergenze nazionali è sempre operativo nei vari teatri della Penisola.

Grande appassionato di motori e meccanica, Di Ciocco “E’ stato un fermo punto di riferimento per tutti”, attestazione di stima unanime dei colleghi, emozionati nel vederlo andare via, ma felici per il suo traguardo raggiunto a 60 anni.

Al momento del saluto gli sono stati vicino la moglie e la figlia. Il primogenito, Pierangelo, anche lui Vigile in servizio a Bergamo, non ha potuto raggiungerlo. Pochi minuti prima di finire il suo turno delle 20, i colleghi gli hanno dedicato un brindisi al quale era presente anche il sindaco di Castel di Sangro e presidente della provincia dell’Aquila Caruso. I colleghi gli hanno donato un quadro e una targa ricordo che certamente custodirà gelosamente tra le cose più care.

Ma l’inevitabile nodo alla gola è arrivato quando Mario, per l’ultima volta con la divisa, è uscito dalla caserma. Sul piazzale i Vigili, lo hanno salutato schierati accanto agli automezzi con le sirene spiegate. Quel suono fastidioso, così acuto, al quale si associa sempre una situazione di pericolo, ieri sera è riuscito a far vibrare le corde dell’animo dei presenti. Composti e senza tradire nessuna emozione i colleghi lo hanno congedato con un lungo applauso. Anche il cielo ha voluto benedire questo momento solenne. Gli auguri di una serena e lunga quiescenza al grande Mario Di Ciocco dalla redazione di TeleAesse.

