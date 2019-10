Home Cronaca Agnone, ecco cosa fare per salvare il ‘Caracciolo’ 29 ottobre, 2019 teleaesse.it Cronaca

Idee e provocazioni a difesa dell’ospedale Caracciolo come la restituzione delle fasce da sindaco da parte dei primi cittadini dei paesi interessati. Ma in sintesi cosa invece di concreto necessiterebbe per la struttura sanitaria di Agnone come Ospedale di area particolarmente disagiata?.

“Spingere il Consiglio Regionale ad approvare rapidamente la mozione di indirizzo dei 5 Stelle al mantenimento/conferma di Agnone come facente parte della Rete Ospedaliera come Ospedale di Area Particolarmente Disagiata – riferiscono da Agnone-.

“Obbligare l’Asrem da subito a prorogare il contratto a tempo determinato al dott. Luciano D’Agostino fino al 30 giugno 2020. Chiedere al dott. Antonio Antonelli di posticipare il pensionamento, per mantenere aperta la struttura, fino all’espletamento del Concorso di Medicina ed eventualmente accontentarlo con incarico di Alta Specializzazione per la Diabetologia che meriterebbe.

Verificare la possibilità di mantenere il dott. Giovanni Amedeo Di Nucci, responsabile della Medicina ospedaliera, in servizio fino al 31 dicembre 2019. Pretendere che l’ortopedico dott. Daniele Cerimele garantisca due giorni a settimana di ambulatorio e Day Surgery. Trasformare i due contratti libero professionali dei medici Ettore e Andrea Iavicoli del Pronto Soccorso o in Sumai con congruo numero di ore oppure a Tempo Determinato fino al 30 giugno 2020, autorizzandoli anche al Day Surgery.

Pubblicare entro il 31 dicembre l’avviso di sostituzione del Direttore UOC di Medicina Interna, verificata una buona platea interessata. Iniziare entro il 31 dicembre la procedura concorsuale per due posti a tempo indeterminato di Medicina Interna. Avere un incontro con il professionisti interni che hanno espresso una certa disponibilità a cooperare con la gestione della Medicina Interna di Agnone, con apporto aggiuntivo, da dopo il 31 dicembre 2019.

Verificare la disponibilità della dott.ssa Alessia Santoro (tirocinante col reumatologo dott.Franco Paoletti) di poter essere inserita a pieno organico nella struttura con contratto a Tempo Determinato fino al 30 giugno 2019 in attesa di concorso o altro tipo Sumai”.