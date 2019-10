Home Attualità Il caciocavallo di Agnone vince l’oscar del formaggio a Verona 28 ottobre, 2019 teleaesse.it Attualità

Una domenica speciale quella appena trascorsa per il caseificio Di Nucci di Agnone che a Verona nell’Italian Cheese Awards è stato premiato con l’Oscar del Formaggio nella categoria Formaggi in Pasta Filata Stagionata. All’importantissima competizione che vede la partecipazione dei migliori formaggi italiani, ancora una volta Franco Di Nucci, insieme con la figliola Serena, ha alzato la statuetta dorata in segno di trionfo.

“Il Caciocavallo di Agnone stagionato – hanno comunicato i Di Nucci – è stato meritevole dell’Oscar del Formaggio come migliore stagionato d’Italia, conquistando l’Italian Cheese Awards a Verona Fiere SpA. Siamo emozionati e grati di condividere questo premio con tutti – hanno concluso i Di Nucci – un successo frutto del meglio della nostra terra, il #Molise“.

Il Caciocavallo di Agnone resta dunque nel gotha dei formaggi. Come si ricorderà il caseificio Di Nucci ha già visto il massimo podio nella competizione dell’Italian Cheese Awards nel 2013 svoltasi a Birmingham (UK) col caciocavallo stagionato di Agnone, quindi nel 2016 a Mogliano Veneto (TV) sempre col caciocavallo stagionato e nel 2017 a Bergamo con la stracciata. Quindi l’Oscar 2019 di Verona conquistato domenica 27 ottobre altra data indelebile per la prestigiosa azienda agnonese.

Il Caciocavallo di Agnone ha battuto quello della Basilicata, di Castelfranco in Misciano e Caseria di Fedele Campania tutti finalisti insieme a quello di Agnone. Il Centro Congressi Veronafiere ha ospitato la quinta edizione del premio organizzato da “Guru Comunicazione” dedicato ai migliori formaggi nazionali prodotti con 100% latte italiano.

La Giuria della finale è stata convocata poche ore prima della premiazione. I vincitori delle statuette dorate, i primi di ciascuna categoria, hanno partecipato presso l’Auditorium Verdi del Centro Congressi Veronafiere, alla cerimonia-evento trasmessa in diretta streaming. “Abbiamo scelto il Centro Congressi di Veronafiere – spiega Luca Olivan, responsabile della direzione artistica e la gestione eventi di Guru Comunicazione – perché Verona è un grande crocevia commerciale e turistico. Il formaggio italiano di qualità merita un palcoscenico internazionale che promuova i brand dei caseifici e le peculiarità della produzione“.

Vittorio Labanca