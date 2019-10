Home Capracotta Capracotta, al via i festeggiamenti per i 55 anni del giardino della flora appenninica 23 ottobre, 2019 teleaesse.it Capracotta

E’ tutto pronto per celebrare il compleanno del Giardino di Flora Appenninica di Capracotta. Il prestigioso “orto botanico” alto molisano spegne le 55 candeline e l’evento è stato voluto dal Consorzio del Giardino di Flora Appenninica di Capracotta, dal Comune del centro alto molisano e dalla Fondazione per la Flora Italiana. Una due giorni che prenderà il via venerdì 25 ottobre a partire dalle ore 10.00 proprio nella sede posta sulla Strada Provinciale 84 in direzione Prato Gentile.

Ad aprire i lavori il sindaco di Capracotta Candido Paglione Sindaco di Capracotta ai quali seguiranno i saluti di Maurizio De Renzis, Presidente del Consorzio GFA; Donato Toma, Presidente della Regione Molise; Vincenzo Cotugno, Assessore Regionale al Turismo; Nicola Cavaliere, Assessore Regionale all’Ambiente; Micaela Fanelli, Consigliere Regionale; Alfredo Ricci, Presidente della Provincia di Isernia.

Quindi gli interventi specifici sulla “Conservazione e valorizzazione della Biodiversità in situ ed ex situ di C. Blasi della Fondazione per la Flora Italiana Parchi nazionali e consumo di suolo. Quindi G. Ciaschetti, M. Di Cecco, M. Di Santo, V. Di Cecco, L. Di Martino del Parco Nazionale della Majella su “La flora del Parco Nazionale della Majella: conoscere e conservare un patrimonio straordinario”. Il prof Stanisci dell’Università del Molise si concentrerà sulle “Piante di alta quota quali indicatori ecologici dei cambiamenti climatici” mentre C. Giancola, P. Fortini, G.S. Scippa GFA sempre dell’Università del Molise tratteranno “Il ruolo strategico del Giardino della Flora Appenninica nella conservazione, ricerca e formazione”.

“I valori ambientali, naturali e sociali delle aree interne” vedranno la’lternarsi ai microfoni di F. Renzi su Symbola Contemporaneità dell’Appennino, L.Caravaggi dall’Università Sapienza di Roma argomenterà sui “Giardini per cambiare lo sguardo”. A. Manzi –Saggista- parlerà su “Le ultime difese appenniniche: un ecosistema antropico di grande interesse ambientale e culturale” e M. Marchetti GFA dell’Università del Molise sulle “Buone pratiche nelle aree interne, il modello del Giardino della Flora Appenninica”.

Si breccherà per il pranzo e si riprenderà alle 14.30 con le Celebrazione dei 55 anni del Giardino della Flora Appenninica Tra ricordi e nuove opportunità nelle missioni didattica e informativa che vedrà come moderatore F.M. Raimondo coordinatore nazionale Orti botanici e Giardini storici della Società Botanica Italiana. A seguire gli interventi di Giovanni ,Presidente PNALM, ex Rettore Unimol; P. Pizzolongo, F. Lucchese, D. Chiatante, Michele Conti, Maria Antonietta Conti.

La giornata si concluderà con una conviviale. Il giorno seguente (sabato 26 ottobre) alle 10.30 la visita guidata sul tema “Viaggiare ad occhi chiusi nel Giardino” organizzata con l’Associazione Pro Retinopatici ed ipovedenti.

