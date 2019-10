Home Cronaca “L’ospedale non si tocca”, forum de ‘Il cittadino c’è” ad Agnone 20 ottobre, 2019 teleaesse.it Cronaca

Rasoiate alla sanità del Molise altissimo e all’ospedale San Francesco Caracciolo e le comunità Alto Molisana e dell’Alto Vastese non ci stanno a rinunciare al diritto alla salute costituzionalmente garantito. Per questo il Comitato Civico “Il Cittadino C’è” di Agnone ha organizzato per il 24 ottobre alle ore 17.30 un incontro presso l’Oratorio della chiesa Maria Santissima di Costantinopoli (ex Cappuccini) nel centro alto molisano sul tema della sanità.

“L’invito è rivolto ai cittadini, alle associazioni ed ai rappresentanti dei territorio che hanno a cuore il futuro dell’ospedale Caracciolo e dei servizi sanitari in alto Molise ed Alto Vastese. E’ importante coordinare e decidere in merito ad una eventuale manifestazione o altra forma di protesta per fermare una deriva che ci sta privando dell’accesso ai servizi sanitari e del diritto alla salute. Non c’è più tempo –sottolinea Enrica Sciullo presidente de Il Cittadino C’è– Dobbiamo far sentire la nostra voce perché si possa vivere in sicurezza in questa terra. Dobbiamo far valere i nostri diritti”. Ennesima riunione dunque per una battaglia, quella a difesa del Caracciolo, che dura oramai da decenni, e che vede impegnati più i cittadini che le amministrazioni dei centri che ricadono nel comprensorio sanitario alto molisano e dell’Alto Vastese”.

Vittorio Labanca