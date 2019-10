Home Capracotta Capracotta, con le musiche dei Novamusa si accende il presepe in piazza: 7 dicembre 19 ottobre, 2019 teleaesse.it Capracotta

67 giorni a Natale 2019 e le varie associazioni dei centri alto molisani sono già in fermento per l’organizzazione delle varie manifestazioni che caratterizzano il periodo natalizio. Capracotta per esempio col suo “Presepe in piazza” giunto alla sesta edizione e che richiama sempre più l’attenzione di quanti raggiungono il borgo di montagna per iniziare le festività natalizie.

“Ogni anno – scrivono dalla Pro Loco – la cerimonia d’accensione del presepe in piazza, assume nuovo carattere e diversi in questi anni sono stati i gruppi musicali che i sono susseguiti nell’animare la serata, quest’anno farà da colonna sonora all’evento un altro importante gruppo della nostra terra i Novamusa diretto da Piero Ricci compositore e zampognista riconosciuto a livello internazionale come uno dei massimi rappresentanti della zampogna, strumento da sempre oggetto della sua passione e che lui stesso ha costruito e modificato per eseguire nuove sonorità.

Novamusa è un ensemble originale che esalta le proprie radici tramite un genere musicale volutamente definito “ecletnico” a sottolineare la fusione eclettica tra strumenti etnici (zampogna, organetto e tamburello) e quelli della musica colta (pianoforte, fagotto, corno, e contrabbasso). La zampogna, elemento tradizionale rinnovato nell’impianto armonico e melodico, si confronta alla pari con quelli propriamente classici e assurge simbolo di tradizioni e valori culturali con le sue suggestive sonorità capaci di coniugare la magia del passato con la moderna musica folk.

Il repertorio di questa orchestra da camera, tutto dedicato al Molise, evoca un forte legame e senso di appartenenza alla storia e alla tradizione della propria terra. Coreografie, luci, colori, suoni, fede e un magia atmosfera insieme per dar vita ad una serata unica che attraverso vari momenti ci farà rivivi vere l’emozione della “Notte di Bethlemme”. In quest’occasione la Pro Loco Capracotta – concludono – collabora on le Famiglie SMA per un importante raccolta di fondi devoluti per la ricerca, infatti sarà allestito in piazza un mercatino artigianale di beneficienza“.

Vittorio Labanca