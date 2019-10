Home Eventi e Serate Orso bruno in Alto Molise, guida alla convivenza con gli esperti a Carovilli 18 ottobre, 2019 teleaesse.it Eventi e Serate

“Convivere con l’orso bruno marsicano in Alto Molise”, questo il tema del convegno che si terrà a Carovilli domenica 20 ottobre presso i locali della Società Operaia di Carovilli, alle ore 18.00, scaturito dopo la visita di un plantigrado all’interno del paese alto molisano. Un incontro già promosso a Vastogirardi che riscosse l’unanime consenso dei partecipanti (Guarda il videoservizio).

Come si ricorderà, qualche giorno fa, attratto da cibo abbandonato, un esemplare adulto di orso bruno si è rifocillato nelle vicinanze di una casa del centro abitato di Carovilli suscitando timore fra gli abitanti alcuni dei quali non hanno perso l’occasione per fotografarlo.

“Dopo gli avvistamenti delle ultime settimane –affermano gli organizzatori del convegno- arriva un’interessante incontro divulgativo. La presenza dell’orso nei comuni dell’Alto Molise è sempre più frequente, così, insieme ai nostri partner, abbiamo organizzato un evento esplicativo a Carovilli grazie alla disponibilità e alla ospitalità della Società Operaia e della Pro Loco Carovilli. Il nostro obiettivo è incontrare la comunità locale per accrescere la conoscenza su questa preziosa specie di animale e stimolare il dibattito sulle buone pratiche di convivenza. Oltre a “Salviamo l’Orso”, interverranno rappresentanti delle Associazioni IntraMontes e Rewilding Apennines, della Regione Molise e del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise”.

Relatrice del convegno la biologa del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Roberta Latini. Si parlerà della biologia e dell’ecologia dell’orso; delle buone pratiche di convivenza; della ree di monitoraggio per la conservazione della specie dell’orso in Abruzzo e Molise; dell’accordo di collaborazione alla comunità a misura d’orso oltre, naturalmente, al confronto-dibattito con i presenti.

Vittorio Labanca