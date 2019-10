Home Abruzzo Approvata norma per la divisa unica dei Maestri di Sci. Francesco Di Donato:” Un ruolo di primo piano riconosciuto alla nostra categoria” 17 ottobre, 2019 teleaesse.it Abruzzo

La Terza Commissione Consiliare “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività Produttive” ha dato il suo parere favorevole al progetto di legge di cui è primo firmatario Silvio Paolucci (PD) che stanzia 100 mila euro per la divisa unica regionale dei maestri di sci abruzzesi. Si tratta di un provvedimento che colma un vuoto legislativo precedente: nel 2012 una legge regionale stabiliva che “I maestri di sci iscritti all’Albo regionale utilizzano la divisa adottata dal Consiglio direttivo del Collegio regionale che reca il distintivo con il logo ed i colori della Regione Abruzzo…” spiega Paolucci – Ma nei fatti la mancanza di copertura finanziaria ne aveva impedito l’applicazione. Sono circa 700 i maestri iscritti all’Albo che svolgono una funzione determinante in un settore volano del turismo abruzzese e che esportano il marchio della Regione Abruzzo quotidianamente nei nostri impianti, in rappresentanza di 33 scuole di sci di tutti i comprensori. “Con questa norma – aggiunge Paolucci – potenziamo la figura del Maestro di Sci come veicolo di promozione turistica, di formazione e di supporto alle attività di soccorso con una legge che viene già presa ad esempio dalle altre regioni come ha illustrato il Presidente regionale dei Maestri di sci, Francesco Di Donato.

Grazie al supporto finanziario sarà più forte il contrasto al fenomeno dell’abusivismo e verrà rafforzata la funzione di sicurezza con la dotazione di una divisa unica regionale, mettendo al centro il ruolo di vigilanza nei confronti delle figure non riconosciute all’esercizio della professione sulle nostre piste. La divisa unica – spiega il capogruppo del Pd – è una garanzia per i turisti che frequentano le nostre piste perché rende i nostri maestri di sci immediatamente riconoscibili ed avranno la certezza di affidarsi a persone che hanno seguito una formazione precisa e professionale. La Commissione, inoltre, si è impegnata anche ad attivare un Tavolo di confronto per rendere maggiormente operativa la figura del vigilante anche attraverso un protocollo di intesa che dovrà essere attivato con Prefetture e Forze dell’Ordine. Ringrazio i cofirmatari del progetto di legge , la collega Marcozzi e il consigliere Taglieri, oltre a tutti i membri della Commissione che all’unanimità hanno accolto le mie modifiche consentendo l’approvazione del testo che auspico sarà presto calendarizzato in Aula.”

“Nella strategia di potenziamento dell’offerta turistica abruzzese un ruolo di primo piano è stato riconosciuto ai maestri di sci. Voglio ringraziare la lungimiranza del Consiglio regionale che oggi ha lanciato in maniera corale un segnale importante. Un segnale che non era scontato e che ci permette di continuare ad essere un punto di riferimento a livello nazionale”. Con queste parole il presidente del Collegio regionale dei maestri di sci abruzzesi, Francesco Di Donato, ha commentato la decisione della Commissione Consiliare “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività Produttive” che ha dato il suo parere favorevole al progetto di legge che stanzia 100 mila euro per la divisa unica regionale dei maestri di sci abruzzesi. “Ringrazio chi ha presentato la proposta di legge, chi l’ha rafforzata e chi l’ha votata – ha aggiunto Di Donato – un grande gioco di squadra che premia un esercito di 700 professionisti della neve che sono un valore aggiunto per il nostro turismo. Per far vincere l’Abruzzo, si dovrà proseguire su questa strada”.

Fonte ACRA