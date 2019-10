Home Molise Agnone, al via il secondo corso di Formazione Teologica 16 ottobre, 2019 teleaesse.it Molise

Secondo ciclo e per il secondo anno consecutivo, per la sessione 2019/2020, delle lezioni inerenti il corso di Formazione Teologica “San Casto” organizzate dalla medesima Scuola di Formazione con sede in Agnone. Lezioni che inizieranno venerdì prossimo, 26 ottobre, alle ore 19.00 presso la sala Ofs dell’ex convento dei Padri Cappuccini della cittadina alto molisana avranno cadenza quindicinale mentre il sabato verranno replicate nella sede di Trivento. “Le lezioni –informa il Vicario Foraneo don Francesco Martino– saranno tenute ogni due venerdì ad Agnone. Il primo step è quello che va da ottobre a dicembre 2019, ed il secondo da marzo a giugno 2020”.

Il primo ciclo di lezioni concernenti la ‘Ecclesiologia’ saranno tenute dal Vescovo di Trivento Mons. Claudio Palumbo, mentre il secondo ciclo vedrà come docente il ‘Biblista’ padre Ernesto Della Corte. Chi fosse interessato può iscriversi presso il proprio Parroco sottoscrivendo l’apposito modello, oppure direttamente venerdì 26 ottobre prossimo. “Si garantisce per la privacy –aggiunge il Vicario Foraneo- l’assoluto uso interno alla Diocesi di Trivento dei dati resi, senza alcuna comunicazione a terzi e unicamente per i fini della scuola, la custodia sicura e inaccessibile in archivio, e si comunica che i responsabili del trattamento sono solo ed esclusivamente don Francesco Martino e don Onofrio Di Lazzaro”.

Vittorio Labanca