Home Ambiente Gruppo di turisti abruzzesi a Pescopennataro per la “giornata micologica altomolisana” 14 ottobre, 2019 teleaesse.it Ambiente

Una giornata dedicata intermente ai funghi quella svoltasi domenica scorsa con l’esperto micologo Gabriele Amicarelli, nella bellezza del parco dell’Abete Bianco di Pescopennataro. Il medico dell’Asrem di Agnone, per la Giornata Micologica Altomolisana, ha condotto una quindicina di partecipanti all’interno della selva degli Abeti Soprani di Pescopennataro dove i partecipanti hanno raccolto oltre quaranta specie di funghi che sono state poi studiate ed analizzate.

“Davvero una giornata meravigliosa – ha detto Amicarelli. I partecipanti sono venuti quasi da tutto l’Abruzzo: da Lanciano, Vasto, Francavilla al Mare ed altri centri. Purtroppo non abbiamo registrato la presenza di alto molisani“. Nel gruppo anche dei bambini che accompagnati dagli adulti hanno apprezzato molto le bellezze dei nostri boschi e l’escursione nel sottobosco.

“Prima della raccolta dei funghi – ha continuato il micologo – ho tenuto a sottolineare ai presenti il rispetto che si deve avere nell’entrare in un bosco. Ho detto loro che entrare in un una selva è come entrare in un santuario dove gli alberi sono le colonne che reggono il cielo e quindi necessita anche parlare sottovoce per non disturbare la fauna che vi abita“. Pillole di rispetto dell’ambiente da parte del medico-micologo. “Due signore che facevano parte del gruppo – ha concluso – oltre ai funghi hanno raccolto cicche, lattine ed immondizie varie ripulendo un pezzo di area lasciata alla mercé dei soliti incivili che inquinano zone meravigliose dell’ecosistema alto molisano“.

Dopo lo studio dei funghi i partecipanti che hanno dato vita alla ‘Giornata Micologica’ hanno banchettato presso l’Abete Bianco soprattutto con le specialità offerte dal bosco degli Abeti Soprani e preparate dalla chef Maria.

Vittorio Labanca