Agnone, finalmente un organo per la chiesa di Maria Santissima di Costantinopoli 11 ottobre, 2019

E’ l’ultima chiesa costruita ad Agnone quella conosciuta come dei “Cappuccini” per la presenza dei frati in paese fino a qualche quinquennio fa e dedicata a Maria SS.ma di Costantinopoli. Chiesa più grande del Molise altissimo a forma di ‘Nave’, consacrata il 18 ottobre 1997, ma sprovvista sia di campanile che di organo interno. Il campanile quasi certamente non verrà eretto più, ma dopo 22 anni, grazie anche alla generosità dei fedeli, l’organo a canne è arrivato nel tempio sacro.

“Ci siamo! – afferma Roberto Carlomagno responsabile del coro parrocchiale ‘Perfetta Letitia’- Ieri (10 ottobre, ndr) sono stati consegnati gli ultimi materiali. Nei primi giorni della prossima settimana inizierà il montaggio della struttura (canne, somieri, mantici). Ora più che mai – aggiunge – abbiamo bisogno ancora di un aiuto economico. Le offerte possono essere consegnate al parroco Don Onofrio Di Lazzaro o al sottoscritto con rilascio di ricevuta. Oppure possono essere versate sul conto corrente bancario con codice IBAN: IT 15 M 08968 78070 0000 4030 1368 intestato a Parrocchia Maria SS.di Costantinopoli“.

Doppia tastiera, tantissimi registri e 800 canne, l’organo sarà posizionato sul matroneo ovvero sulla “camminata alta” che sovrasta quasi tutto il perimetro della chiesa.

Vittorio Labanca