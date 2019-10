Io non rischio 2019, Protezione Civile in piazza a Castel di Sangro: domenica 13 ottobre

Si avvicina il weekend dedicato alla campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre, oltre 5.000 volontari e volontarie di protezione civile allestiranno punti informativi “Io non rischio” in 850 piazze italiane per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto.

A Castel di Sangro i volontari del Gruppo di Protezione Civile “Alto Sangro” CISAR Abruzzo, saranno pronti ad informare dispensare consigli ai cittadini, attraverso video e mini lezioni, domenica prossima in piazza Antonella D’Aquino, per tutta la giornata. Sono attese istituzioni regionali, locali e dirigenti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Guarda il videoservizio