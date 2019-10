Riapertura termini presentazione candidature avviso pubblico dei Piani Conciliazione

Il Comune di Castel di Sangro in qualità di Ente Capofila dell’Ambito Distrettuale n. 6 Sangrino, considerando la tematica della “conciliazione” meritevole di attenzione sul territorio, ha presentato il progetto denominato “PI(ani) CO(nciliazione)” in partenariato con l’Ambito Sociale 4 Peligno; l’Ambito Sociale 5 – Montagne Aquilane; CNA Abruzzo; Confesercenti regionale Abruzzo; UTL-UGL di l’Aquila; Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque soc. coop. soc; Associazione Alto Sangro Hotels.

La proposta progettuale vede la sua finalità nel favorire lo sviluppo di una maggiore sensibilità sulle tematiche della conciliazione, al fine di dare impulso a nuovi progetti e servizi capaci di rendere il territorio più “family friendly“.

Il progetto si sviluppa su diverse linee di intervento tra le quali: Linea 1: voucher per servizi di cura destinati alle donne. Questa linea prevede l’erogazione di voucher alle donne per la compartecipazione alla spesa nell’acquisizione di servizi per fornire un supporto nei compiti educativi, di cura ed accudimento dei figli o un aiuto per alleggerire il carico assistenziale legato alla condizione di disabilità o non autosufficienza di eventuali familiari a carico.

Per i voucher saranno beneficiarie le donne (occupate o disoccupate) residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Sociale n.6 Sangrino (Alfedena, Ateleta, Barrea, Castel di Sangro, Civitella Alfedena, Opi, Pescasseroli, Pescocostanzo, Rivisondoli, Rocca Pia, Roccaraso, Scontrone, Villetta Barrea), in possesso dei seguenti requisiti specifici:

Donne occupate (Azione 8.2.1 del progetto): lavoratrici dipendenti, anche con contratto di lavoro atipico, o lavoratrici autonome; ISEE ordinario non superiore a € 25.000,00; presenza nel nucleo familiare: di uno o più minori di età compresa tra 0- 12 anni, o di un soggetto disabile (ai sensi della Legge 104/92) o di un soggetto non autosufficiente con invalidità superiore al 74%.

Donne disoccupate (Azione 8.2.1 del progetto): disoccupate/inoccupate (ai sensi del D. L.gs 150/2015) frequentanti un’attività di formazione o titolari di una Borsa Lavoro o Tirocinio formativo; ISEE ordinario non superiore a € 16.000,00; presenza nel nucleo familiare: di uno o più minori di età compresa tra 0- 12, o di un soggetto disabile (ai sensi della Legge 104/92) o di un soggetto non autosufficiente con invalidità superiore al 74%.

Il termine per la presentazione delle candidature per la selezione delle beneficiarie dei Voucher di cui all’Azione 8.2.1 (donne occupate) e dei Voucher di cui all’Azione 8.2.2 (donne disoccupate) è fissato per le ore 12 del giorno Lunedì 21 ottobre 2019.

Tutte le donne interessate possono reperire la documentazione utile – l’Avviso e gli Allegati – sul sito Istituzionale del Comune di Castel di Sangro. Per maggiori informazioni, i soggetti interessati, potranno rivolgersi presso gli Sportelli di Segretariato Sociale attivi nei Comuni o presso l’Ufficio dell’Ecad n.6 Sangrino tel. 0864.824.22.17.