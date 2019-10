Home Attualità In Alto Molise nasce il coro delle voci bianche 6 ottobre, 2019 teleaesse.it Attualità

Anche Agnone ed i paesi dell’hinterland avranno un coro di Voci Bianche. L’iniziativa nasce grazie all’intesa di due giovani maestri: Nicole Massanisso e Paolo Di Pietro. Un coro che vedrà protagonisti i bambini dai 6 ai 10 anni. “E’ la novità dell’anno”afferma Nicole. “Insieme con il maestro Paolo Di Pietro, per la prima volta in Alto Molise, daremo vita al Coro delle Voci Bianche. La partecipazione è aperta a tutti i bambini in età compresa fra i 6 e i 10 anni”.

Corale che prende vita grazie alla collaborazione con l’Associazione Culturale Nuova Villacanale della frazione agnonese. Il coro sarà diretto dalla Massanisso con l’accompagnamento al pianoforte da parte di Di Pietro. “Le prove –aggiunge la maestra- si terranno presso il centro polifunzionale “Il Colle” di Villacanale e le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 20 ottobre. Chiunque fosse interessato – conclude Nicole- può contattarmi al 32.71.53.79.68”.

Laureata al conservatorio di Pescara e quindi Bologna, Nicole Massanisso, è insegnate di canto ed esperta in vocologia artistica. Sebbene giovanissima ha anche duettato come vocal coach con calibri della musica leggera italiana. Di Pietro proviene dal conservatorio di Campobasso ed è un ottimo pianista.