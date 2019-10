Tradizione, musica e gastronomia, ‘Prospera’ presenta il cartellone dei prossimi eventi

Avevano avvertito della pubblicazione del calendario degli eventi. Ed ecco che l’associazione “Prospera” di Poggio Sannita ha stampato il calendario degli appuntamenti che caratterizzeranno il paese altomolisano da ottobre fino a giugno. Tante sagre e divertimento mai visti a Poggio Sannita.

“Ogni manifestazione sarà anticipata da volantini con informazioni dettagliate” avvertono dall’associazione. Si parte con Ottobre e la sagra della castagna e del vino. A Novembre in programma la “bruschettata” con olio e vino novello, fave, ceci abbrustoliti e tanta musica.

Dicembre vedrà l’arrivo di Babbo Natale per i più piccoli (con il coinvolgimento delle mamme con i doni per i loro bambini che verranno dati sotto l’albero in piazza vicino alla N’doccia), quindi la rappresentazione della Natività.

A Gennaio, il 5 per l’esattezza, arriverà la Befana e la sera in piazza ci si riunirà per gustare intorno al falò “L’faf a chcchjrill” con vino e tanta musica.

Il 17, per l’entrata di Carnevale, festa de “l’granet” con ceci, farro, grano, fagioli e con le “pallotte”, vino ed accompagnamento musicale. Il 29 Febbraio (il 2020 è anno bisestile) in programma la sfilata in costume con grandi e piccini e carri allegorici, coriandoli e musica per il Carnevale. Marzo vedrà la “Festa della Primavera” con la sfilata di carri addobbati inerenti la stagione, con musica, balli e l’elezione di Miss Primavera.

Ad Aprile la rappresentazione della Passione di Cristo e processo a Gesù nel periodo di Pasqua. Maggio avrà una serata a base di fave fresche con pecorino locale, vino e musica. Infine Giugno con la “Festa della Mietitura a mano” e nella serata cena a base di “sagne a pezzate”, salsiccia arrosto, vino e musica. Questo il programma che verrà poi integrato con le manifestazioni estive soprattutto quelle che caratterizzano l’Agosto in ogni centro del Molise altissimo.

Vittorio Labanca