Magnatrekking 2019 fa tappa a Carovilli, appuntamento con #Inforesta domenica 13 ottobre

Ormai giunta alla sua quarta edizione, questa fortunata miscela di camminata & ottimo cibo non smette di entusiasmare escursionisti e golosi con il suo percorso enogastronomico alla scoperta dei più affascinanti sentieri molisani.

Il Magnatrekking di #InForesta propone annualmente un connubio di incantevoli paesaggi della natura molisana con la degustazione dei piatti tipici delle località attraversate a piedi. Il Molise, notoriamente regione di buon cibo, è ricco di angoli in cui è possibile apprezzare varietà da acquolina in bocca o riscoprire antiche ricette che sembravano dimenticate.

Il format del Magnatrekking è ideato e condotto da Stefano Vitale, presidente e anima di #InForesta, guida ambientale ed escursionistica molisana che da anni reinventa percorsi e mette in circolo idee per promuovere il turismo rurale in regione: le sue proposte sono garanzia di professionalità, innovazione e competenza per gli appassionati di turismo rurale.

Di nuovo dunque #InForesta inaugura il suo anno associativo con questo evento comunitario e godereccio, proponendo un trekking su tratturi e piccoli sentieri che collegano le strutture ricettive aderenti al progetto. Il percorso è pensato per essere intervallato da soste ristoratrici presso agriturismi e aziende agricole di ricercata qualità, che entrano di anno in anno a far parte del circuito “Presidio Magnatrekking”, sinonimo di eccellenza.

Quest’anno #InForesta sceglie l’Alto Molise e le aziende dell’agro di Carovilli per il suo 4° MagnaTrekking.

Le danze si aprono alle 8.30 presso il Caseificio “Santo Stefano” ditrekking Roberto D’Andrea & figli, dove la degustazione di prodotti caseari darà un gustoso benvenuto al gruppo. Dopo circa 1 ora, si parte per il Trekking vero e proprio, che si estenderà per 13 km totali.

La seconda tappa è la visita al Rudere della Chiesa “Ammond” di Castiglione di Carovilli.

Alle 12.30 per la terza tappa, il Ristorante La Bacca Rara propone la degustazione del “Fascarjeglj”, un piatto tipico della tradizione che prevede polenta verde con salsiccia, pancetta e primo sale, servito con un bicchiere di vino : Anima osca della cantina tenimenti Grieco.

Alle 15 l’Associazione Culturale #InForesta presenterà il suo ricco programma di attività annuali, che prevede in questo 2019/20 parecchie sorprese per i tesserati. A seguire, un’ultima golosa degustazione a cura della Pro Loco di Carovilli: la “Lisconda maritata”, un piatto a base di pane e uova, servito con bevanda inclusa.

La quota di partecipazione al trekking è di 24 euro che, oltre a coprire le degustazioni, comprendono anche il tesseramento ad #InForesta per l’anno 2019/20 e la rispettiva copertura assicurativa… un’occasione promozionale da non perdere per scoprire le emozionanti iniziative dell’associazione sul territorio!

I percorsi selezionati annualmente per il MAGNATREKKING hanno un livello di difficoltà turistica, si rivelano perciò adatti a tutti i tipi di escursionisti e alle loro famiglie… dal palato fino!