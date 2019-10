Home Attualità Auguri ai nonni abruzzesi e molisani 2 ottobre, 2019 teleaesse.it Attualità

Oggi si festeggiano i nonni. Ricorrenza questa ideata nel 1978, è diventata effettiva nel 2005 in concomitanza con il Premio nazionale del nonno e della nonna d’Italia, assegnato dal presidente della Repubblica a dieci nonni meritevoli proprio il 2 ottobre. I paesi alto molisani e quelli del vicino Abruzzo, come tutti i piccoli paesi, oramai contano più anziani che bambini. Nascite zero, mentre si allunga il processo di vita e s’invecchia sempre più.

Eppure con la vecchiaia erroneamente per molti sembra terminare il ciclo di vita. Nonni che ad Agnone, fino a qualche tempo fa, venivano impiegati come tutori dei bambini all’entrata e all’uscita delle scuole, cosa questa poi persa nel tempo. Magari oggi potrebbero essere utilizzati anche come “Volontari del Verde” nel sistemare aiuole e verde pubblico nella cittadina.

Ma se nessuno li coinvolge, i nonni, restano nell’apatia per trascorrere le giornate al massimo nel loro circolo per gli anziani “Padre Pio” dove chiacchierare o giocare a carte sempre quando il tempo permette. Questo ad Agnone. Nei paesi vicini non ci sono neanche circoli ricreativi ed i vegliardi restano nelle loro abitazioni spessissimo da soli. Il problema della solitudine è una vera piaga che spesso porta a patologie e depressione. Intanto oggi si celebrano “ i nonni” ma ben pochi lo sanno.

L’Oratorio francescano “Giovanni Paolo II” ad Agnone domenica scorsa ha anticipato l’evento nel segno dell’Unicef raccogliendo fondi per i bimbi dei paesi del terzo mondo. Oggi, invece, saranno poche le amministrazioni che daranno gli auguri ai concittadini che oramai e purtroppo rappresentano la stragrande maggioranza di abitanti.

Vittorio Labanca