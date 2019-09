Home Attualità Agricoltura di montagna e produzioni a rischi di estinzione, il successo del convegno a Castelpizzuto 29 settembre, 2019 teleaesse.it Attualità, Video

Ancora una volta il comune di Castelpizzuto si rende protagonista dell’organizzazione di un interessante convegno focalizzato sulle peculiarità e le criticità del territorio molisano. Dopo la straordinaria partecipazione registrata a gennaio scorso, in occasione del dibattito sul nascente Parco del Matese (Clicca QUI), ieri, il sindaco Carla Caranci ha proposto un seminario all’interno della sala consiliare – a dir poco interessante: “Agricoltura di montagna: le produzioni locali a rischio di estinzione“.

Tema che ha richiamato l’attenzione degli Ordini dei Medici Veterinari di Isernia e Campobasso, i quali hanno animato il meeting scientifico, trasformandolo in un evento formativo valido per i crediti ECM. Gli argomenti snocciolati dagli esperti – moderati al tavolo dei relatori da Maurizio Varriano (presidente dei borgi d’eccelenza) – hanno fatto emergere la scarsa conoscenza dei consumatori sulla qualità e la salubrità di carni e formaggi che provengono dai pascoli all’aperto. E dei pericoli per la salute umana, invece, di quegli alimenti “propinati” dai modelli intensivi, privi di grassi polinsaturi, causa di gravi insorgenze patologiche, tra le quali i tumori.

“La standardizzazione dei sapori e la diseducazione alimentare hanno generato tanta ignoranza nel settore alimentare” è stato detto dai veterinari. I consumatori non sono consapevoli di ciò che acquistano al banco. In macelleria non sanno neanche distinguere se il grasso della bistecca può essere nocivo (bianco) oppure buono (giallo), lasciandosi guidare dall’aspetto estetico e dalle “chiacchiere” del venditore. Stessa cosa per i formaggi.

Molise ed Abruzzo, fortunatamente, sono regioni che ancora custodiscono alcune attività che puntano all’alta qualità, come testimoniato dall’imprenditore-pastore Nunzio Marcelli, patron dell’azienda Porta dei Parchi di Anversa degli Abruzzi. I costi -ovviamente – fanno la differenza, proprio per le specificità ed i processi di lavorazione non industriali di queste piccole realtà.

Alcune di esse, al termine del convegno, hanno promosso una degustazione gratuita delle produzioni dell’agroalimentare matesino. Una sinfonia di sapori e profumi di formaggi e salumi, contornata dalle meravigliose cime di Castelpizzuto, comune simbolo dei formaggi molisani.

Relatori del convegno: Angelo Citro (dirigente veterinario Asl Salerno); Angelo Niro (Presidente Ordine Medici Veterinari Provincia di Campobasso); Sabatino Rosario Troisi (Veterinario specialista ambulatoriale – Istituto gestione della fauna); Luigi Zicarelli (Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’).

Guarda il videoservizio