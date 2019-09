Home Politica Pescopennataro, l’avvocato Pompilio Sciulli riconfermato alla presidenza dell’Anci Molise 27 settembre, 2019 teleaesse.it Politica

Sarà ancora Presidente dell’Anci Molise. Pompilio Sciulli ex sindaco di Pescopennataro ed oggi amministratore del suo paese ma anche presidente uscente ha riportato nelle votazioni odierne (27 settembre) ben 60 voti sconfiggendo il suo antagonista Luigi Valente sindaco di Vinchiaturo che ha riportato 46 preferenze. “Sono davvero felice – ha detto a caldo Sciulli – Un vero attestato di stima e di affetto da parte di tutti i colleghi dei centri alto molisani che accettando la mia ricandidatura hanno riconosciuto il mio impegno e la mia dedizione alla causa. Sette anni di mandato non sono pochi ed hanno maturato in me un’esperienza davvero notevole nel segmento. Torno ora a disposizione di tutti per la difesa dei piccoli centri molisani che hanno davvero bisogno di assistenza e soprattutto di finanziamenti se non si vuole lo spopolamento definitivo di paesi che molti vogliono condannati all’oblio“.

Sciulli nella precedente tornata elettorale fu eletto con 59 voti. In questi sette anni ha dunque mantenuto il suo gruppo di elettorato. “Nel segno della continuità sin da domani si continuerà a lavorare per i nostri paesi. Ci sono da portare a termine alcuni importanti progetti“.

Buon lavoro dunque al neo presidente che non scontenta nessuno sotto il profilo politico e che lavora davvero per il divenire dei piccoli centri che rischiano sempre più di scomparire in ogni realtà e nn solo in quella molisana.

Vittorio Labanca