Home Abruzzo Giornata dei borghi autentici, Villetta Barrea protagonista in Abruzzo: domenica 29 settembre 27 settembre, 2019 teleaesse.it Abruzzo

Comunità, identità, dedizione, qualità dei processi creativi e convivialità. È a questi valori che si ispira la “Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia” che si terrà domenica 29 Settembre.

Sono 7 i borghi abruzzesi che hanno aderito all’iniziativa e tra questi anche il Comune di Villetta Barrea che, in collaborazione con le Associazioni del territorio, ha predisposto un calendario ricco di eventi legato al tema dei “Luoghi della lentezza e del saper fare” per chi vuole prendersi il tempo di recuperare la dimensione della lentezza, assecondare il pensiero e rilassarsi partecipando ad eventi, passeggiate, laboratori e agli assaggi dei sapori della tradizione.

Il programma propone la visita guidata del paese, passeggiate naturalistiche e tour in e-bike, con l’intento di valorizzare il borgo e il suo ricco patrimonio culturale, naturalistico e gastronomico attraverso l’esaltazione delle specificità e dei valori autentici locali.

Il weekend culminerà domenica 29 con un “itinerario del gusto” alla riscoperta delle antiche tradizioni culinarie che si sono sedimentate nei secoli e che sono emblema di una civiltà contadina e pastorale antica ma ancora viva e presente. Le associazioni locali cureranno una vera propria “mostra culinaria” in cui i cibi della tradizione saranno le opere esposte e le associazioni gli “artisti”. Di ciascun prodotto verrà illustrata la ricetta e l’uso che se ne faceva in particolari circostanze dell’anno o in determinate festività.

Le aziende locali allestiranno invece i mercatini a km 0 nella piazza principale del paese e nei punti più suggestivi del centro storico riempiendo i vicoli e le stradine di colori, profumi e sapori. Durante tutta la giornata, musiche e canti popolari allieteranno l’evento e accompagneranno gli ospiti nel loro tour culinario.

“Il Borgo Autentico di Villetta Barrea – conferma il sindaco Giusy Colantoni – sarà lieto di accogliere cittadini e turisti agli eventi in programma”.