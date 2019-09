Home Attualità Assemblea costituente ‘UNARMA’ a Montesilvano 24 settembre, 2019 teleaesse.it Attualità

Giornata storica per UNARMA, Associazione Sindacale Carabinieri. Nei giorni 22 e 23 settembre scorsi, presso il Grand Hotel Adriatico di Montesilvano si è tenuta l’Assemblea Costituente di UNARMA, lo storico “sindacato” dei carabinieri nato nel 1993 quale associazione culturale rivolta al personale dell’Arma e che, il 28 agosto scorso, è stato autorizzato dal precedente Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, a trasformarsi in un vero e proprio sindacato. È il riconoscimento di ventisei anni di battaglie a tutela dei diritti del personale dell’Arma dei Carabinieri .

Fondata dal Maresciallo Ernesto Pallotta il sindacato oggi nasce sotto l’egida del Segretario Generale Antonio Nicolosi che ne proseguirà gli ideali e gli intenti. L’assemblea costituente ha annoverato la presenza di oltre 300 delegati, distribuiti su 2 giorni, provenienti da ogni regione d’Italia pronti a rinnovare quella che è stata la più entusiasmante avventura mai avvenuta all’interno dell’Arma dei Carabinieri.

Unarma Associazione Sindacale Carabinieri già annovera 450 delegati presenti su quasi tutto il territorio nazionale, anche i Carabinieri della regione Abruzzo hanno partecipato in massa all’evento, per contribuire ai progetti che faranno di Unarma una delle più importanti organizzazioni sindacali militari.

“È una giornata storica – riferisce il segretario generale Antonio Nicolosi – perchè si realizza un sogno, un ideale per il quale UNARMA, ha lottato in tutti questi anni, il riconoscimento del diritto sindacale per il mondo con le stellette. Proseguiamo a scrivere le pagine più importanti nella storia dell’arma dei carabinieri“.

Jonathan Le Donne