Castel del Giudice, ad ottobre la festa della mela

Seconda edizione della Festa della Mela quella che Castel del Giudice ha in programma per domenica 13 ottobre. “Festa questa – assicurano gli organizzatori – che colorerà per tutto il giorno il borgo alto molisano tra degustazioni, visita ai meleti biologici, stand di prodotti tipici, laboratori e musica“.

L’evento inizia alle ore 10.00. Alle 11.00 è prevista l’apertura del mercatino dei prodotti bio e naturali ed un’ora dopo per il pranzo, lo stand gastronomico preparerà piatti a base di ricette con le mele, confetture e frittelle. Previsti anche giochi antichi e ovviamente tanta musica. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia nella tensostruttura del centro altomolisano.

“Alcune hanno le sfumature del giallo, altre sono verdi, poi ci sono le rosse che spiccano tra le foglie che si stagliano lungo i filari sullo sfondo del bosco, e ce ne sono anche di rosa, ognuna con il suo caratteristico colore, che torna oggi da un passato antico. Sono le mele biologiche di Castel del Giudice borgo dell’Alto Molise al confine con l’Abruzzo, diventato un simbolo della rinascita delle aree interne dell’Appennino, per aver trasformato 40 ettari di terreni abbandonati nel meleto biologico Melise che trae linfa dall’acqua delle alte vette di Capracotta e dalla biodiversità della natura altomolisana, selvaggia ed autentica“.

Un vero marchio identificativo per il paese che dal 2003, si prefigge attraverso la coltivazione delle mele e di altre specie, la commercializzazione e la valorizzazione in generale dei prodotti agricoli di qualità ottenuti attraverso un’attenta ed oculata gestione del territorio. Un’agricoltura biologica quella della Melise che realizza una produzione sostenibile, non inquinante, redditizia e culturalmente impegnativa poiché non si basa solo sulle norme ma sulla conoscenza del territorio e delle sue componenti.

Vittorio Labanca