Caseificio Di Nucci, vetrina molisana alla rassegna internazionale Cheese 2019 di Bra

Cheese, in Piemonte, a Bra (Cn) non sarebbe da dodici anni la manifestazione internazionale più importante dedicata ai formaggi a latte crudo se non ci fossero i presìdi Slow Food, il progetto con cui l’associazione tutela tecniche tradizionali, razze autoctone, prodotti artigianali e paesaggi rurali.

Su un centinaio di prodotti caseari in tutto il mondo, i presìdi dei formaggi presenti a Cheese 2019 con un proprio stand sono 10 stranieri e 49 italiani. Tra questi spicca l’antico caseificio Di Nucci di Agnone, vetrina prestigiosa del Molise, marchio gourmet conosciuto per serietà e qualità delle produzioni.

Tre giorni – dal 20 al 23 settembre – in cui sarà possibile immergersi nel mondo della caseificazione per scoprire realtà sorprendenti, ogni anno meta di centinaia di migliaia di visitatori.

“Saremo in Piazza Carlo Alberto, allo stand CA125, orgogliosi di rappresentare il Molise con i nostri formaggi artigianali a latte crudo, senza fermenti, come veri pezzi unici dell’arte“, commentano dal caseificio dell’Atene del Sannio. “Ed oltre allo stand nel Mercato italiano di Piazza Carlo Alberto, potrete degustare il Caciocavallo anche tra i 134 formaggi della Gran Sala dei Formaggi e l’Enoteca, in cui saranno proposti abbinamenti con i vini“.

Il 21 settembre alle 19 il caseificio altomolisano sarà protagonista del Laboratorio del Gusto “ll latte nelle vene“. Una degustazione di eccellenze casearie elaborate da quattro giovani produttori, dal Trentino al Molise, che mandano avanti antiche tradizioni di famiglia tra sacrifici e passione.

Il team guidato da Franco Di Nucci (foto) porterà a Bra i formaggi della tradizione regionale, che nascono dai pascoli dell’Alto Molise, perché come recita lo slogan di questa edizione di Cheese: “Naturale è possibile”.