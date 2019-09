Bertolaso ad Agnone per il convegno: “Il ruolo del volontario nelle emergenze nazionali”

Guido Bertolaso torna dopo circa quindici anni ad Agnone. Questa volta non con l’incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile italiana come qualche lustro fa ma in visita amichevole all’Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo di Protezione Civile – di Agnone gestita da Mario Petrecca. Lo stesso responsabile del “Nucleo” agnonese insieme al sindaco della cittadina Lorenzo Marcovecchio, ha organizzato per sabato 21 settembre a partire dalle ore 10.30 il convegno sul tema “Il ruolo del volontario nelle emergenze nazionali” al quale prenderanno parte anche gli alunni delle scolaresche altomolisane.

Presso il teatro Italo-Argentino l’ospite d’onore sarà proprio Bertolaso, che oggi è medico volontario sul territorio africano ed esperto pilota elicotterista. A moderare l’incontro il giornalista di “Rai 3 Molise” Giovanni Mancinone. Il convegno voluto da Petrecca insieme con l’Anc Ispettorato Molise ed il Comune di Agnone celebra anche il ventennale del sodalizio che svolge un ruolo importantissimo non solo nel tessuto sociale della cittadina alto molisana.

Bertolaso nato a Roma il 20 marzo 1950 dal 2001 al 2010 è stato direttore del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal 2008 al 2010 sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Emergenza rifiuti in Campania nel IV Governo Berlusconi. Ha ricoperto inoltre l’incarico di commissario straordinario per le emergenze del terremoto de L’Aquila, la Crisi dei rifiuti in Campania, dei vulcani nelle Eolie, per le aree marittime di Lampedusa, della bonifica del relitto della Haven, del rischio binucleare. Inoltre ha gestito i Mondiali di ciclismo di Varese del 2008, la presidenza del G8 de L’Aquila del 2009, dell’area archeologica romana, della prevenzione da rischi SARS, della frana a Cavallerizzo (frazione di Cerzeto, CS) dal 2005 al 2010 ed ha avuto l’incarico di Commissario delegato per l’Emergenza degli incendi boschivi dal 2007 al 2010. Anni fa venne ad Agnone proprio ospite di Petrecca.

Ad accoglierlo dalla discesa dell’elicottero sul piazzale antistante l’ospedale le autorità militari, comunali e regionali. Bertolaso visitò la sede dell’ANC Protezione Civile di Agnone e rimase colpito dall’efficienza dei volontari e dalla cospicua dotazione di mezzi e tecnologie che Petrecca aveva nella sede. Dopo anni il Nucleo agnonese ha aumentato notevolmente la dotazione di mezzi e strumentazioni che certamente verranno apprezzate ancor più da Bertolaso che parlerà ai presenti della sua mission in terra d’Africa come medico-volontario.

Vittorio Labanca