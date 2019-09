Home Abruzzo CSVAQ, ecco il bando del servizio civile 16 settembre, 2019 teleaesse.it Abruzzo

Anche quest’anno il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell’Aquila rilancia il proprio impegno nei confronti dei giovani con una nuova, ricca offerta di opportunità. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha infatti pubblicato il bando per la selezione di 39.646 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale.

Il CSVAQ, che dall’inizio del 2019 è accreditato nell’albo nazionale degli enti di Servizio Civile Universale, ha ottenuto il riconoscimento di 31 progetti per un totale di 219 volontari da impiegare. Di seguito l’elenco dei progetti con le relative sedi di attuazione divisi in aree di intervento:

SALVAGUARDIA E TUTELA DI PARCHI E OASI NATURALISTICHE

eSsere parCo

6 volontari presso l’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, di cui 4 presso il Centro Natura (Pescasseroli) e 2 presso il Centro Lupo (Civitella Alfedena).

VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI MINORI

Il borgo dell’oro rosso

4 volontari presso il Comune di Navelli;

Vivere il territorio

10 volontari, di cui 2 presso il Comune di Rivisondoli, 2 presso il Comune di Scontrone, 2 presso il Comune di Roccacasale, 2 presso il Comune di Ovindoli e 2 presso la Pro Loco La Torre (Castel di Ieri);

Mondi di carta

10 volontari, di cui 4 presso il Centro di cultura per l’educazione permanente – UNLA (Ocre); 2 presso il Comune di Pizzoli, 2 presso il Comune di Molina Aterno e 2 presso il Comune di Goriano Sicoli.

VALORIZZAZIONE SISTEMA MUSEALE PUBBLICO E PRIVATO

Vivere d’arte – Operatori museali per la rinascita dell’Aquila

6 volontari presso il MUSPAC – Museo Sperimentale d’Arte Contemporanea (L’Aquila).

PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE TEMPORANEAMENTE E/O PERMANENTEMENTE INVALIDANTI E/O IN FASE TERMINALE

Ci metto il coraggio

6 volontari presso l’associazione P.A. Croce Verde Pratola Soccorso, di cui 2 presso la sede di Navelli e 4 presso la sede di Pratola Peligna;

Forti e gentili

4 volontari presso l’Ass. Volontari Protezione Civile Gran Sasso d’Italia (Mosciano Sant’Angelo);

Prevenire e aiutare

4 volontari presso l’Ass. 16 Maggio 1982 (Tagliacozzo);

Senza essere eroi 2020

16 volontari presso l’Associazione P.A. Croce Bianca L’Aquila, di cui 4 presso la sede di Via del Torcituro (L’Aquila), 4 presso la sede sulla Strada Comunale per Monticchio (L’Aquila), 4 presso la sede di Pizzoli, 2 presso la sede di Barisciano e 2 presso la sede di Tione degli Abruzzi.

DISABILI

Attivo, promuovo, realizzo 2.0

4 volontari presso l’Associazione 180 Amici (L’Aquila), di cui 2 presso la sede di Via Saragat e 2 presso l’ex Ospedale Psichiatrico di Collemaggio;

Comunità Insieme

10 volontari, di cui 4 presso l’Associazione Abitare Insieme (L’Aquila) e 6 presso la Comunità XXIV Luglio (L’Aquila);

Esperienze ed amore

4 volontari presso l’AIAS ONLUS – Associazione Italiana Assistenza Spastici (Sulmona);

Provenza in città

4 volontari presso l’AIPD – Associazione Italiana Persone Down (L’Aquila);

Quasi amici

10 volontari, di cui 6 presso l’APTDH ONLUS – Associazione per la Promozione e la Tutela dei Diritti nell’Handicap (L’Aquila) e 4 presso l’ANFFAS ONLUS – Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali (Castel di Sangro);

Stelle sulla terra

4 volontari presso l’ANFFAS ONLUS – Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali (Sulmona).

MIGRANTI

Amerigo: la città dell’accoglienza

8 volontari presso l’Associazione Fraterna Tau (L’Aquila);

Green cohousing

4 volontari presso l’Ass. Rindertimi (Avezzano).

ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO

A spasso con Daisy

10 volontari, di cui 4 presso l’AUSER – Associazione per l’Autogestione dei Servizi e la Solidarietà – Volontariato Provinciale (L’Aquila), 3 presso l’AUSER – Associazione per l’Autogestione dei Servizi e la Solidarietà – Volontariato Provinciale (Teramo), 2 presso il circolo AUSER Insieme Avezzano e 1 presso l’AUSER Insieme Barisciano;

Aggiungi un pasto a tavola

8 volontari presso l’Associazione Fraterna Tau (L’Aquila);

Allegro con brio

10 volontari, di cui 4 presso l’ANTEAS Avezzano Marsica – Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà (Avezzano); 2 presso l’AIDA – Associazione Insieme per i Diritti degli Anziani (L’Aquila); 2 presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Magliano de’ Marsi e 2 presso il Comune di Valle Castellana;

C’è posto anche per te

4 volontari presso la Parrocchia S. Francesco d’Assisi (L’Aquila);

Piccole cose

10 volontari, di cui 4 presso il Comune di Ocre, 2 presso il Comune di Villa Sant’Angelo, 2 presso il Comune di Fossa e 2 presso il Comune di Castelvecchio Subequo.

ANIMAZIONE CULTURALE VERSO GIOVANI

Anywave 2020

12 volontari, di cui 10 presso il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell’Aquila (4 presso la sede dell’Aquila, 2 presso la sede di Avezzano, 2 presso la sede di Sulmona e 2 presso la sede di Castel di Sangro) e 2 presso il Centro Servizi per il Volontariato di Teramo.

ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO

Apriamo le porte

6 volontari presso l’Istituto Comprensivo Statale Collodi-Marini (Avezzano).

ANIMAZIONE CULTURALE CON GLI ANZIANI

Binario n.2

4 volontari presso l’Ass. Dopolavoro Ferroviario (Sulmona);

Home sweet home

9 volontari, di cui 4 presso l’Ass. FACED – Famiglie contro l’Emarginazione e Droga (Celano) e 5 presso la Casa di riposo di Barisciano.

ANIMAZIONE CULTURALE VERSO MINORI

In piazza

4 volontari presso il Comune di Scoppito;

Insieme da dieci anni

4 volontari presso l’Associazione Onna ONLUS.

ATTIVITÀ ARTISTICHE FINALIZZATE A PROCESSI DI INCLUSIONE

La necessità dell’arte

8 volontari, di cui 4 presso l’Ass. Culturale Ricordo (L’Aquila) e 4 presso l’Ass. Culturale Arti e Spettacolo (San Demetrio ne’ Vestini).

EDUCAZIONE E PROMOZIONE AMBIENTALE

Lentamente

12 volontari, di cui 4 presso il Comune di Barete, 2 presso il Comune di Montereale, 2 presso il Comune di Villa Sant’Angelo, 2 presso il Comune di Fossa e 2 presso il Comune di Lecce nei Marsi;

Prima di noi

4 volontari presso l’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (Pescasseroli).

Possono partecipare alla selezione i giovani di età compresa tra i diciotto ed i ventotto anni in possesso dei requisiti previsti dal bando.

La principale novità di quest’anno è nella modalità di presentazione della domanda. Niente più modelli cartacei da spedire o consegnare a mano. La procedura avviene esclusivamente online, sul portale raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, e i candidati devono essere in possesso di un codice SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre 2019. Come sempre è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, pena l’esclusione.

Nel corso del mese di settembre il CSVAQ organizza alcuni incontri informativi per la presentazioni dei progetti. I primi appuntamenti sono in programma oggi, 16 settembre, alle ore 10:00 a Castel di Sangro presso la sede del CSVAQ (Via Costa Calda, 1 – ex Palazzo del Principe) e alle ore 17:00 a L’Aquila presso la Casa del Volontariato (Via Saragat, 10 – località Campo di Pile).

Si prosegue mercoledì 18 alle ore 16:00 a Sulmona presso la sede del CSVAQ (Via Gramsci, 11), lunedì 23 alle ore 16:00 ad Avezzano presso la sede del CSVAQ (Via Kolbe, 38) e martedì 24 alle ore 17:00 a Teramo presso la sede del CSV Teramo (Via Salvo D’Acquisto – località Piano d’Accio).

Presso la Casa del Volontariato a L’Aquila è inoltre è attivo uno sportello informativo aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30. Presso tutte le sedi del CSVAQ è possibile avere informazioni sui progetti.

Per informazioni:

telefono: 0862.318637

e-mail: info@csvaq.it

web: www.csvaq.it