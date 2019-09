Home Politica Ponte Sente, D’Ottavio e Bottone (Ecoaltomolise.net): “Dove sono finiti i soldi promessi con il decreto Genova?” 15 settembre, 2019 teleaesse.it Politica

Il dissapore sulla chiusura del ponte Sente – Longo che congiunge l’Alto Molise con i centri dell’Abruzzo, si fa ancor più marcata. La chiusura del viadotto che collega i centri dell’agnonese con Castiglione Messer Marino ed hinterland significa drastici tagli soprattutto per le scuole e le economie della cittadina alto molisana. Il 18 settembre sarà un anno esatto della chiusura del ponte per questo la testata giornalistica L’Eco on line di Agnone ha in essere una protesta che dovrebbe coinvolgere amministrazioni e cittadini dei comuni alto molisani e del vicino Abruzzo.

“A dodici mesi dal provvedimento adottato dalla Provincia di Isernia, che in pochi giorni e senza valide alternative (la ex Istonia 86 è stata sistema solo successivamente) ha deciso di sbarrare al traffico uno dei ponti più alti in Italia, l’Eco online invita le comunità altomolisane e altovastesi a presenziare la “cerimonia” che si terrà il 18 settembre mattina (ore 10,00 sul fronte molisano, lato Belmonte del Sannio) per denunciare lo stato di forte stallo in cui versa l’iter di messa in sicurezza dell’importante infrastruttura viaria”.

“Mentre in altre parti del mondo realizzano opere mastodontiche nell’arco di pochi mesi, in questo lembo di terra abbandonato dai politici e da Dio, bisogna annotare l’ennesima promessa non mantenuta, l’ennesima presa per i fondelli nei confronti dei residenti delle aree interne che caparbiamente e non senza problemi dovuti a mancanza di servizi, balzelli di ogni genere, viabilità da anteguerra e continui tagli, perseverano nel vivere in questi territori. – afferma Maurizio d’Ottavio, direttore della testata web – Ecoaltomolise.net – che insieme al collega Francesco Bottone si è fatto promotore dell’iniziativa- Esattamente un anno fa, la classe politica molisana e abruzzese ha giurato e spergiurato di impegnarsi concretamente per la partenza delle nuove opere, tuttavia, ad oggi, certifichiamo il nulla assoluto. Situazione quest’ultima che ha creato e sta creando un danno economico incalcolabile ad un tessuto sociale già di per sé logoro e provato e alle prese con seri problemi di sopravvivenza”.

“Che fine hanno fatto i due milioni promessi con il decreto Genova dal MoVimento Cinque Stelle? – chiede il giornalista Francesco Bottone – Dopo un anno siamo venuti a sapere che alla Provincia di Isernia è stata accreditata una somma irrisoria di 400mila euro. Una cifra assolutamente insufficiente. Inoltre, sarebbe interessante sapere cosa stanno facendo i sedicenti amministratori locali, vigili e presenti solo quando si entra nel vivo delle varie campagne elettorali. Al contempo merita di essere immediatamente chiarita la relazione stilata dal Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania che di fatto boccia clamorosamente il progetto della Provincia di Isernia e al tempo stesso lancia pesantissime incognite sulla riapertura del viadotto. Domande legittime – aggiunge Bottone – rispetto alle quali le popolazioni interessate chiedono risposte esaustive e immediate, corredate da fatti e non più da proclami irrealizzabili come purtroppo accaduto da un anno a questa parte. Per queste ragioni – conclude – l’Eco online il 18 settembre intende riaccendere i riflettori sull’isolamento di un intero popolo e portare all’attenzione mediatica una vicenda sulla quale istituzioni e classe politica preferiscono continuare a fare orecchie da mercante”.

Vittorio Labanca