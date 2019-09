Capracotta, domani il primo raduno amatoriale del pastore abruzzese

Belli, grandi, di colore bianco e fedeli aiutanti delle greggi e mandrie. Parliamo dei Pastori Abruzzesi, o Pastori Maremmani o Mastini Abruzzesi, la razza di cani che soprattutto nelle nostre zone è facile incontrare a ridosso di masserie e aziende agricole.

Ebbene, domani alle ore 9.30, presso il Giardino della Flora Appenninica di Capracotta, si terrà il 1° Raduno Amatoriale del Cane da Pastore Abruzzese riconosciuto Patrimonio Culturale della Regione Abruzzo (L. R. 9 luglio 2016, n. 21).

La Regione Abruzzo, infatti, ha riconosciuto il molosso bianco italiano che raggiunge anche gli 80 cm di altezza per un peso di 60 chili, come cane da custodia delle greggi, e parte integrante del proprio patrimonio culturale con il nome di “cane da pecora abruzzese”. Una razza antichissima visto che già in età romana era citata da Catone, Columella, Varrone e Palladio. Non dimentichiamo che Molise e Abruzzo erano fino a pochi anni fa Regione unica, e alcuni indizi ci portano a pensare che il Cane da Pastore Abruzzese fosse già presente nelle montagne Molisane e Abruzzesi ai tempi dei Sanniti.

La mostra di Capracotta dedicata al Pastore Abruzzese vuole esaltare un cane fedelissimo al suo padrone e fido collaboratore dei lavori dell’uomo. Il programma prevede le iscrizioni degli esemplari alle ore 9.30, previo versamento di un piccolo contributo alla manifestazione. Dalle ore 10.00 i cani verranno pesati, misurati e valutati in base alle caratteristiche tipiche della razza. Gli esemplari più caratteristici verranno premiati con omaggi offerti dalle attività commerciali di Molise e Abruzzo che sostengono questa iniziativa. La mattinata sarà allietata dalla presenza degli Zampognari e per chi desidera fermarsi per il pranzo sociale a Capracotta, è necessario prenotare al n. 3206449052.

Il raduno è organizzato dall’Associazione Culturale “I Custodi del Cane da Pastore Abruzzese” in collaborazione con la Pro Loco di Capracotta, e con il patrocinio del Comune di Capracotta. (Info: Lorenzo 3206449052).

Vittorio Labanca