Pescopennataro, pienone in piazza per i 'Ricchi e Poveri' 13 settembre, 2019

Davvero un gran bello spettacolo quello offerto da I Ricchi e Poveri nel loro concerto a Pescopennataro in occasione dei festeggiamenti di san Luca, santo Patrono del Paese. Ieri sera la piazza centrale del comune era gremita all’inverosimile. Due ore di canzoni con i due protagonisti, Angelo Sotgiu (73 anni) ed Angela Brambati (71 anni), quest’ultima vera forza della natura con una voce unica che è riuscita a ballare su ogni brano eseguito.

La formazione che prima contava quattro elementi oggi è un duo che da cinquant’anni inossidabilmente canta canzoni di un repertorio conosciuto sia dagli adolescenti che da più anziani. Sul palco di Pescopennataro, con loro, una band di quattro elementi che hanno accompagnato le canzoni che I Ricchi e Poveri spesso hanno condiviso col pubblico presente entusiasta e che non ha lesinato applausi. Nati grazie a Franco Califano oggi il duo entusiasma soprattutto per la timbrica de la “brunetta dei Ricchi e Poveri” – come è conosciuta Angela Brambati- che spesso ha mandato in visibilio il pubblico pescolano.

A fine concerto i due, ma soprattutto Angela, si è concessa a selfie e autografi dei fan presenti. Concerto riuscitissimo nonostante all’inizio una nebbia, l’umidità ed il freddo hanno avvolto la piazza di Pescopennataro. Poi per magia tutto si è dissolto sotto le note delle celeberrime “Sarà perché ti amo”, “Che sarà”, “Come vorrei”, “Se m’Innamoro”, “Mamma Maria” e tantissime altre intonate con entusiasmo anche dal pubblico proveniente dal vicino Abruzzo.

Insomma un vero successo e tanta soddisfazione dal comitato organizzatore, del sindaco Carmen Carfagna e dell’amministrazione tutta, che ancora una volta hanno fatto del concerto di settembre di Pescopennataro e dei tre giorni di festeggiamenti in onore di San Luca, della Madonna delle Grazie e sant’Antonio, un appuntamento davvero unico.

Vittorio Labanca