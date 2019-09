Home Attualità ‘Championship Appaloosa Horse’, Daniele Cerimele alza il vessillo dell’Alto Molise in Olanda 11 settembre, 2019 teleaesse.it Attualità

Ha portato in Olanda due stalloni ed è tornato con il titolo europeo in tasca. Parliamo di Daniele Cerimele, ortopedico dell’Asrem di Agnone ma ancor più allevatore della razza Appalosa (i cavalli degli indiani per intenderci) che tiene nella sua tenuta Santo Stefano dei Cavalli a pochissimi chilometri da Agnone.

Una bacheca piena di coccarde e premi di tantissimi concorsi nazionali ed internazionali vinti da esemplari davvero unici. Con il figlio Filippo, anch’egli introdotto nel mondo dei cavalli, il ‘Doc’ gira il mondo per far conoscere ed apprezzare la purezza e la bellezza dei suoi cavalli.

Questa volta vetrina internazionale è stato il “Championship Appaloosa Horse 2019” ovvero il campionato europeo 2019 svoltosi qualche giorno fa a 1600 chilometri da Agnone nella terra degli “Orange” presso il “Reining Center Meertenhof” di Grathem nella provincia di Limburgo. “Il massimo – ha detto Cerimele visibilmente soddisfatto dei risultati ottenuti- è che un allevamento possa aspirare a vincere il Grand Champio Stallion e Grand Champion Mare e a noi è accaduto”. Due cavalli bellissimi come Ab Slash Bowie vincitore dell’European Champion Tree Years Old Stallion e Grand Champion Stallions e Oppla Ice Te meritevole dell’European Champion Yearling Fillies e Grand Champion Mares.

“Non abbiamo parole per esprimere tutta la nostra felicità e soddisfazione per le scelte allevatoriali fatte in questi ultimi sette anni – aggiunge Daniele Cerimele – Per noi è ben la settima partecipazione al Campionato Europeo. Nelle precedenti edizioni tenutesi in Francia e nella Repubblica Ceca abbiamo ottenuto con i nostri cavalli sempre grandi successi, sempre ai primi posti: 5 Grand Champion (campione dei campioni); 3 Reserve Grand Champion; 19 European Champion (medaglia d’oro) e 10 European Reserve Champion (medaglia d’argento). Vincere sette Grand Champion, che é il podio più alto, il massimo dei riconoscimenti, in sette anni, per un Allevamento significa davvero un record. Anche quest’anno i nostri cavalli hanno raggiunto il massimo, facendo sventolare alta la bandiera Italiana e facendo riecheggiare ancora una volta –conclude il medico agnonese- le famose note del nostro amato inno di Mameli in terra olandese”.

Vittorio Labanca