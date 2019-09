Home Comuni Roccaraso Roccaraso, il governatore Marsilio domani all’inaugurazione del circolo di Fratelli d’Italia 9 settembre, 2019 teleaesse.it Roccaraso

Nasce il primo circolo di Fratelli d’Italia in Alto Sangro. Domani in programma l’inaugurazione a Roccaraso in via Salvatore Tommasi n. 15. A darne comunicazione è il presidente del circolo Alberto Colecchi. Al taglio del nastro, che si terrà alle ore 19.30, saranno presenti il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio; il sindaco di L’Aquila e coordinatore provinciale di Fdl Pierluigi Biondi ed Etelwardo Sigismondi, segretario regionale del partito.