Castel di Sangro citta’ azzurra: martedì in campo l’under 21 contro il Lussemburgo

Castel di Sangro torna ad essere “Città Azzurra”. Martedì 10 settembre, alle ore 18.30, lo stadio Teofilo Patini ospiterà la gara tra la Nazionale italiana Under 21 ed i pari età del Lussemburgo. Comincia dall’Abruzzo il percorso per le qualificazioni al campionato Europeo 2021, con il debutto del nuovo commissario tecnico Paolo Nicolato, promosso dalla Under 20 al posto di Luigi Di Biagio. E’ atteso, come sempre, un importante colpo d’occhio.

Il capoluogo dell’Alto Sangro ospiterà per la sesta volta la “seconda” nazionale italiana. Più che positivi i precedenti al Patini: la prima volta il 23 maggio 1998, quando la squadra del ct Tardelli travolse in amichevole la Scozia per 4-0 (reti di Longo, Ventola, Gattuso e Firmani). La prima gara di qualificazione ad un campionato Europeo fu disputata il 5 settembre 2008 (ct Casiraghi) contro la Grecia, 1-1 il risultato finale con rete azzurra di Balotelli, al debutto con la maglia tricolore.

Poi soltanto vittorie, sempre con Di Biagio in panchina: il 4 giugno 2014 contro il Montenegro in amichevole (4-0, gol di Belotti, Improta, Biraghi e Trotta), il 9 settembre dello stesso anno al cospetto di Cipro per una gara di qualificazione (7-1, Bernardeschi, autorete, Sturaro, Belotti, Dezi, Longo e Rugani), il 17 novembre 2015 altra gara ufficiale contro la Lituania (2-0, Berardi e Benassi).

Il gruppo A è completato da Irlanda, Islanda, Svezia, Armenia e Lussemburgo. L’Italia arriva al primo appuntamento con i tre punti in palio dopo l’amichevole sostenuta e vinta venerdì a Catania contro la Moldavia (4-0), con diversi atleti all’esordio. La squadra è al lavoro già da sabato nel rinnovato stadio Patini, al quale gli sportivi potranno accedere martedì acquistando i biglietti sia sul sito www.figc.it che sul circuito e nei punti vendita Vivaticket, nonché presso i botteghini dello stadio sia lunedì (ore 10/13 e 15/19) che martedì (ore 10/13 e 15/19.15). In vendita le tribune laterali (euro 11.50) e i distinti (euro 6,50).

Di seguito l’elenco dei convocati:

Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Piacenza), Alessandro Plizzari (Livorno);

Difensori: Claud Adjapong (Verona), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Bordeaux), Davide Bettella (Pescara), Enrico Del Prato (Livorno), Matteo Gabbia (Milan), Riccardo Marchizza (Spezia), Luca Ranieri (Fiorentina), Marco Sala (Virtus Entella), Alessandro Tripaldelli (Sassuolo);

Centrocampisti: Marco Carraro (Perugia), Davide Frattesi (Empoli), Manuel Locatelli (Sassuolo), Giulio Maggiore (Spezia), Sandro Tonali (Brescia), Niccolò Zanellato (Crotone), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Moise Kean (Everton), Andrea Pinamonti (Genoa), Gianluca Scamacca (Ascoli), Riccardo Sottil (Fiorentina), Marco Tumminello (Pescara).

Marco Santopaolo