‘MontagnAperta’ – Il governatore del Molise Toma al forum di Capracotta: “700 euro mensili ai cittadini dei comuni inferiori a 2000 abitanti che aprono un’attività”

Entra nel vivo la discussione dei relatori al forum ‘MontagnAperta’, in corso nella sala conferenze dell’Hotel Conte Max a Capracotta. Il governatore del Molise Donato Toma illustra a TeleAesse l’impegno della Regione Molise a favore delle aree interne. E annuncia degli interventi economici con l’Agenzia di sviluppo e coesione: “Abbiamo varato due misure per i comuni inferiori ai 1000 abitanti, con diecimila euro per i servizi da erogare ai cittadini; mentre per i comuni inferiori a 2000 abitanti il reddito di “residenza attiva”, ovvero una sovvenzione di circa 700 euro per tre anni a favore di quei cittadini che aprano un’attività“.

Guarda l’intervista