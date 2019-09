Home Attualità Alto Molise, tra 10 giorni si torna sui banchi di scuola 6 settembre, 2019 teleaesse.it Attualità

Lunedì 16 settembre le campanelle degli istituti scolastici agnonesi suoneranno ed i battenti dei plessi scolastici si apriranno agli studenti per il nuovo anno scolastico 2019/2020. L’Isiss alto molisano, diretto dal Dirigente Scolastico Tonina Camperchioli, saluta dopo cinque anni di collaborazione e lavoro costante il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Maria Rosaria Marcovecchio, trasferitosi ad Isernia presso il liceo artistico “G. Manuppella” e nel contempo dà il benvenuto al nuovo dirigente Maurizio Carosone proveniente da Bellona (CE).

Popolazione scolastica degli istituti superiori di Agnone che mantiene più o meno il trend dello scorso anno. Nel 2018, infatti, furono 51 gli iscritti nelle scuole superiori, mentre quest’anno si registra solo una unità in meno. Nello specifico il Liceo Scientifico “Giovanni Paolo I” vede 19 nuovi iscritti, l’Itis “Leonida Marinelli” 17 e l’Ipsseoa ovvero l'”Alberghiero” ne conta 14 per un totale di 50 discenti. Il calendario scolastico, per quanto concerne le scuole di Agnone, vede lunedì 16 settembre come primo giorno di scuola mentre l’ultimo sarà mercoledì 6 giugno 2020 ed il 30 giugno quello previsto per le scuole dell’infanzia.

Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020 mentre la sospensione delle lezioni per il periodo pasquale e previsto da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020. Gli altri ponti previsti saranno quelli di sabato 2 novembre 2019, sabato 2 maggio e mercoledì 2 giugno 2020. Per quanto concerne la Festa del Santo Patrono ad Agnone, mercoledì 13 maggio, San Cristanziano, diventerà “rosso” sul calendario con la logica sospensione delle lezioni. Altri plessi scolastici importanti altomolisani, sono quelli di Capracotta, Poggio Sannita e Carovilli, che vedono i rispettivi Santi Patroni nei giorni del 13 luglio, 21 agosto e 19 luglio giorni in cui le scuole sono chiuse per le vacanze estive. Altri paesi del Molise altissimo contano solo le scuole materne.

Vittorio Labanca