Viabilità – Agnone, Marcovecchio scrive al prefetto per agevolare il viaggio degli studenti 4 settembre, 2019

Parte il conto alla rovescia per l’apertura dei plessi scolastici e l’attenzione si concentra sulla viabilità, su quella di collegamento fra Molise e Abruzzo. Come si ricorderà la chiusura del viadotto Sente ha messo in seria difficoltà la popolazione scolastica che dai paesi dell’Abruzzo si recano ad Agnone per la frequenza soprattutto dei licei. Una viabilità alternativa soprattutto per l’antica, tortuosa e in molti tratti al limite della percorribilità della vecchia Provinciale che collega Castiglione Messer Marino con la cittadina alto molisana.

Strada questa chiamata da molti “multatiera” proprio per le tante curve, dossi e asperità presenti sul tracciato percorso anche da alcuni pullman di linea. Le scuole di Agnone (ma anche le attività commerciali) hanno subito un crollo di vendite ed afflusso di gente da quando il Ponte “Longo” (più conosciuto come Sente) è interdetto. Per recuperare la popolazione scolastica abruzzese che ha scelto altri lidi, Agnone ha provato ad attivare anche sconti sui biglietti di viaggio e chiedere di immettere sulla linea “scolastica” anche dei mezzi più piccoli e più idonei allo scopo.

“Ieri (3 settembre, ndr) – ha detto il sindaco di Agnone Lorenzo Marcovecchio– ho scritto per chiedere al Prefetto di Isernia un tavolo tecnico per risolvere la questione del minibus che transita sulla Strada Provinciale nr.86 (alternativa Ponte Sente). Ricomincia la scuola il 16 settembre e gli alunni non possono fare un’ora di viaggio per percorrere i pochi chilometri che congiungono Agnone con Castiglione Messer Marino ed altri centri abruzzesi. Sembra tutto pronto ma manca sempre qualcosa perché il tutto si concretizzi e a questo punto sembra che i problemi abbiamo natura esclusivamente burocratica. Si sedessero intorno ad un tavolo i rappresentanti degli enti coinvolti e della società di pullman “Cerella” che effettua la linea e prendessero una decisione sotto la guida del Prefetto. Ma il tempo a disposizione è davvero poco quindi necessità snellezza ad un problema che ci sta davvero a cuore”.