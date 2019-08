Pescocostanzo, “In cammino con i pastori”: rievocazione della transumanza

Una passeggiata con il gregge lungo il tratturo per conoscere una parte della storia locale, legata alla pastorizia. Esperienza intensa che permette di vivere immersi nel verde degli Altopiani Maggiori d’Abruzzo, domenica 1 settembre. Si parte alle ore 10.30 dal Colle di Santa Maria, a Pescocostanzo.

Ad attendere gli ospiti ci saranno il pastore e il gregge e guide esperte che muoveranno il gruppo verso il tratturello che attraversa il Quarto Grande, meraviglioso pianoro situato a nord-est dell’abitato di Pescocostanzo. All’appuntamento sono attesi anche i viaggiatori a bordo del treno turistico “Transiberiana d’Italia”, tracciato ferroviario della Sulmona-Carpinone.

Il percorso sarà allietato da musica, canti e racconti. Una giornata festosa, ricordando quando in epoche remote chi partiva lasciava gli affetti e la propria terra. Così, come allora, è prevista una sosta alla Fonte del Campo per una colazione a base di prodotti del mondo agropastorale. Alle ore 13.00 l’arrivo all’Eremo di S. Michele.

Qui i bus navetta trasporteranno tutti in paese dove in un ampio spazio, sarà possibile consumare il pranzo di tipicità locali e partecipare alle iniziative messe in campo dall’organizzazione: cagliata del latte e produzione delle mozzarelle; lavorazione della lana; spettacolo teatrale con il carismatico Marcello Sacerdote; musica popolare, canti e danze di un tempo, coinvolti da musicisti e ballerini; e le narrazioni di Roberta Viggiani;

E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita (costo € 20,00) presso l’ufficio informazioni del Parco della Majella, in piazza Municipio. Chi giungerà con il treno e non ha ancora prenotato potrà iscriversi alla stazione di Pescocostanzo.

Non sarà possibile portare gli amici cani per la evidente incompatibilità con i cani pastori abruzzesi del gregge. Chi soffre di intolleranze alimentari dovrà provvedere autonomamente, usufruendo di uno sconto del 50% sulla quota di partecipazione. In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà comunque in luoghi coperti.

Info e prenotazioni:

0864.641.4.40

cell: 33.34.29.11.09

amatrekking@gmail.com