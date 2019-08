Home Attualità Guardiaregia, plauso del sindaco Iuliano a Peppè per il mezzo secolo di spettacoli 26 agosto, 2019 teleaesse.it Attualità

Una vita dedicata ai gruppi folkloristici, al teatro amatoriale e alla divulgazione del patrimonio culturale agnonese. Giuseppe De Martino (per tutti Peppè) è sempre protagonista, nonostante i suoi “anta”, su tutti i palcoscenici dove può esibirsi col gruppo “Folklorico Agnonese”.

A tributare un particolare ringraziamento per la cinquantennale attività del noto agnonese (Presidente anche del Cenacolo Culturale Francescano di Agnone), in occasione della giornata dedicata al folklore, a Guardiaregia, è stato il sindaco Fabio Iuliano, che ha voluto omaggiare il decano del Folklore Molisano e per decenni presidente del gruppo folkloristico “ I Dragoni del Molise “, poi confluiti nel gruppo “Folclorico Agnone”.

“Passione, lungimiranza, competenza e simpatia –ha sottolineto il sindaco- Peppe’ ha scalfito cuori e piazze di tutto il Mondo con movenze da diciottenne ed esperienza da ultrasettantenne. Parte della storia del folklore Molisano la si deve a Peppe’ e la sua passione per una città bellissima come quella di Agnone, rende onore alla sua visione onirica del paese Alto Molisano”.

E da qui l’omaggio, per l’occasione ritirato dall’attuale presidente del gruppo, Giuseppe Verdile, vista l’assenza forzata di Peppe’. Un organetto in pietra che scandisce la passione per le serenate e per tutto ciò che è il folklore, tassello importantissimo della Cultura Molisana e non solo. Un premio a sorpresa che ha commosso i componenti del gruppo ed il folto pubblico che ha regalato applausi a scena aperta a Peppe’ ed ai gruppi che hanno allietato la manifestazione e specialmente il Gruppo Folklorico Agnone e La Takkarata del presidente Nino Capobianco proveniente da Fragneto Monforte. Intanto si aspetta che Agnone possa attribuire un giusto riconoscimento al mitico Peppè per quanto ha fatto e fa per la promozione turistica del suo paese natio.

Vittorio Labanca