Agnone, agenti della Polstrada sventano un tentativo di suicidio

Voleva farla finita buttandosi nel vuoto dal viadotto della Fede, alto oltre settanta metri, sulla fondovalle Sangro, ma a salvare la vita al trentenne sono stati due agenti, in servizio al Distaccamento di Agnone, che intuito l’insano gesto che il giovane stava per compiere, senza indugio, hanno abbandonato l’auto di servizio ed hanno bloccato l’uomo afferrandolo agli arti inferiori e superiori e trascinandolo poi sulla sede stradale.

Grazie alle parole di conforto e al sostegno morale degli Agenti il giovane si è calmato desistendo dal compiere ulteriori gesti inconsulti. Cosa questa che ha spinto il sindaco di Agnone, Lorenzo Marcovecchio, a scrivere una missiva al Questore di Isernia ed al Ministro dell’Interno.

“Ho appreso dell’eroico intervento che ha visto protagonisti due agenti della Polizia Stradale, del distaccamento di Agnone –scrive il sindaco- i quali, con altissimo senso del dovere, sprezzo del pericolo e profonda umanità, hanno salvato la vita ad un giovane, che, in preda alla disperazione, stava per compiere un insano gesto. In questi straordinari momenti il senso di gratitudine nei confronti delle Forze delle Ordine si amplifica,perché ci si rende conto di quanto l’abnegazione costante di uomini e donne che difendono lo Stato, sia volta, non solo alla tutela delle regole, ma, anche e soprattutto, alla protezione di ogni cittadino e quindi della singola persona che, spesso, nel complesso momento storico che stiamo vivendo, può trovarsi sola e in estrema difficoltà.

Non posso non sottolineare –evidenza Marcovecchio– quanto sia importante la presenza della Polizia Stradale, proprio in aree montane, come la nostra, dove si opera in condizioni territoriali e climatiche particolari. Esprimo, pertanto, a nome mio e di tutta la Comunità, che mi onoro di rappresentare, un ringraziamento, con profonda riconoscenza e orgoglio, alle SS.LL. Illustrissime, ai due Operatori, protagonisti dell’azione e a tutti gli appartenenti della Polizia di Stato che si prodigano quotidianamente per proteggere la comunità”.

Vittorio Labanca