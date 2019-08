Home Abruzzo Gli auguri di Andrea Gennai al neo direttore del Pnalm Luciano Sammarone 24 agosto, 2019 teleaesse.it Abruzzo

Era tra i tre designati alla carica di direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Andrea Gennai, quarantanove anni, toscano, laureato in scienze forestali, ex direttore del Parco Regionale di Migliarino – San Rossore, già responsabile del servizio pianificazione e gestione delle risorse del Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, consulente Rai per Geo & Geo. Solo per citare una piccola parte delle esperienze professionali maturate. Attualmente, tra le altre cose, è il responsabile del servizio tecnico del Pnalm.

La classe come si sa non è acqua e Gennai con estremo garbo l’ha dimostrata, ancora una volta, sul suo profilo facebook, ironizzando sulla sua esclusione all’ambita carica di direttore, formulando sportivamente i suoi sinceri auguri al Colonnello Luciano Sammarone, ancora per pochi mesi a capo dell’ Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità a Castel di Sangro.

“Mi hanno fregato 😁!

Il Ministro Costa ha nominato il Colonnello Sammarone (qui in Camosciara, in una recentissima foto assieme alla collega ed amica Cinzia Sulli) nuovo Direttore del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, scegliendolo dalla terna di nomi proposta dall’Ente, della quale anche io facevo parte.

La fregatura però non è assolutamente questa, ma piuttosto il fatto che non me ne possa lamentare, non solo e non tanto perchè Luciano è un amico, ma soprattutto perchè possiede tutti quei requisiti di competenza, curriculum, passione che ho sempre ritenuto essere assolutamente indispensabili per ricoprire ruoli di questo tipo.

Da Presidente e consigliere di AIDAP ho combattuto spesso per la riqualificazione delle figure tecniche ai vertici delle Aree Protette del nostro Paese, dove troppo spesso hanno albergato persone decisamente non all’altezza. Con la nomina di Luciano colgo invece una concreta speranza per il mio amato Parco ed io torno ad altri impegni con la tranquillità di saperlo in buone mani.

Auguri di cuore Luciano, ti aspettano compiti difficili, ingrati, di grande responsabilità. Sappi che da amico e collega ti starò al fianco, ma anche “addosso”, per stimolarti a non arrenderti mai. E sappi ancora che aspetto la “bisteccata” che, per la scommessa fatta, il vincitore della sfida deve al perdente. Avanti tutta !”.