La band napoletana Almamegretta domani in concerto a Montaquila

Entra nel vivo l’intensa due giorni di “Molise Exist” con il concerto di domani – 24 agosto – degli Almamegretta a Montaquila.

La crew napoletana ha lanciato già da un po’ un manifesto, in cui è la struttura del suono e il suo ininterrotto flusso a gettare le basi per una costruzione più libera, dove si dà più importanza alle impressioni primordiali, in una dimensione di esaltante partecipazione.

Gli Almamegretta in realtà lo hanno fatto anche dopo l’uscita dell’ultimo disco EnneEnne Dub (maggio 2017), completamente remixato da grandi dj e producer provenienti da tutto il mondo (Adrian Sherwood, Dennis Bovell, Gaudi, Vibronics, Lee “Scratch” Perry, Manasseh, Mario Conte, Dj Khalab & Mess Morize, Paolo Baldini, Albino D’Amato), mantenendo fede alla tradizione del dubbing e allo stesso tempo definendo le basi di un nuovo progetto che in questo caso ha scelto un’attitudine tipica del clubbing. Funsui produce una potente Maje, suoni tribali ed elettronici per Filoq che produce Scatulune, 2 dj e producers Ivory Boy e Dj 2 Phast si aggiungono a questo progetto dando il loro contributo remixando con maestria Sanacore una hit storica degli Alma che per l’occasione diventa Xanacore, per concludere una versione molto originale di Annibale, storico brano della band partenopea, prodotta da Computer XIX e Paolo Baldini DubFiles.

Gli Almamegretta si mettono in discussione e sviluppano un nuovo sound, senza dimenticare le proprie origini musicali, né discostandosi dalla razionalizzazione della loro attuale idea sonora. Provano a fare un passo in avanti, contestualizzato nel presente. Partono dal dub e sviluppano un gioco interattivo, costruito e casuale al contempo, che destruttura l’architettura organica delle tracce, per arrivarne all’essenza. Un processo di sottrazione, sia in termini di elementi che di frequenze, dal quale si origina una successione smorzata di suoni, di voci filtrate, di arrangiamenti meno classici e pulsazioni più severe.

Domani sera saliranno sul palco di Montaquila alle ore 22.