Vastogirardi, massaie in azione: 1 quintale di farina per la sagra dei Cazzariegl e Fascioul

Si conclude in bellezza con la sagra dei “cazzariegl e fasciuol” il cartellone estivo di Vastogirardi: l’evento gastronomico apicale del borgo altomolisano da circa quarant’anni, che non ha mai deluso le aspettative dei turisti arrivati qui in Alto Molise per degustare il piatto principe della cucina locale.

In queste ore le massaie del paese – a titolo di puro volontariato – si alternano nei locali della scuola d’infanzia per lavorare 100 chilogrammi di farina bianca e trasformarli nel singolare formato lungo, a dispetto del nome che li descrive piccoli e tozzi. Ma nel regno dei caciocavalli da sempre si fanno così, conditi con il sugo delle cotiche di maiale.

Sabato prossimo, 24 agosto, a cominciare dalle 20.30, la kermesse gastronomica apre i battenti nella parte più alta del borgo, dentro l’incantevole corte medievale, dove sarà possibile sedersi ai tavoli insieme a diverse centinaia di commensali, allietati dai brani del trio femminile Red Black.

Guarda il videoservizio