Il capracottese Luciano Sammarone nominato direttore del PNALM. Candido Paglione: “La persona giusta al posto giusto”

Nel suo paese d’origine, Capracotta, la nomina a direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise del Colonnello dei Carabinieri Forestali Luciano Sammarone, Capo dell’Ufficio CC per la Biodiversità a Castel di Sangro, è stata accolta con orgoglio. La notizia era nell’aria e TeleAesse l’aveva già anticipata qualche mese fa (Clicca QUI) come ipotesi versosimile per la competenza dell’ufficiale superiore, che aveva tutte le carte in ordine per ricoprire la prestigiosa carica.

Il Colonnello Sammarone, secondo indiscrezioni, potrebbe prendere servizio a Pescasseroli già ad ottobre. Prima deve ottenere l’autorizzazione nella posizione di “aspettativa” da parte del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Passaggio indispensabile per consentirgli di poter assumere la guida dell’Ente Parco.

Intanto da Capracotta arriva il primo commento dal Sindaco Candido Paglione (foto). “Una notizia che ci riempie di orgoglio. Di sano e giusto orgoglio. A nome della comunità di Capracotta esprimo il più vivo compiacimento per il prestigioso incarico. Un traguardo importante e meritato che va a certificare le sue note capacità professionali che si aggiungono alle doti umane. Sono sicuro che saprà raccogliere anche questa nuova sfida e portare il PNALM a livelli ancora più alti. Buon lavoro e ad maiora caro Luciano, con la certezza che da oggi abbiamo una persona giusta al posto giusto e un interlocutore valido e competente anche per le istituzioni locali“.