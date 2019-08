Home Cronaca Droga, arrestato 38enne di Barrea per spaccio di sostanze stupefacenti 18 agosto, 2019 teleaesse.it Cronaca

Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, nell’ambito dei servizi predisposti al fine di contrastare i reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto M.R., 38 enne di Barrea. I militari notavano strani movimenti in strada ed individuato il soggetto procedevano a perquisizione locale e personale rinvenendo vario tipo di sostanze stupefacenti e materiali atti allo spaccio (bilancino di precisione, bustine, involucri). Così come disposto dall’AG di Sulmona l’uomo è stato tradotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.