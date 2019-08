Vastogirardi salone del gusto molisano, presenze record alla rassegna enogastronomica Degusto

Interi nuclei familiari, ma anche adulti e giovanissimi – ieri sera – non sono voluti mancare all’appuntamento “Cult” dell’estate gourmet in Alto Molise “Degusto“. Sette postazioni di assaggio, dislocate nel centro storico del borgo di Vastogirardi, hanno messo in vetrina le eccellenze del lattiero caseario abbinate ai vini molisani, dando il via ad una sinfonia di sapori ineguagliabili sotto queste latiduni.

Un evento raffinato, curato nei minimi dettagli dall’Associazione culturale Degusto, con l’ausilio dei volontari della Pro Loco di Vastogirardi.

Guarda il videoservizio