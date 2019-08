Pescopennataro, agosto di divertimenti e prelibatezze: domani il primo evento dell’estate 2019

“Una delle perle dell’appennino attestato di benemerenza al merito civile “, avvisa un cartello all’ingresso di Pescopennataro. Basta un piccolo giro dentro il paese per apprezzare e capire quanto sia vero ciò che è scritto.

L’incantevole borgo dell’Alto Molise ha presentato il cartellone estivo 2019 degli eventi che caratterizzeranno la piacevole permanenza qui in Alto Molise.

I turisti avranno la possibilità di scoprire e degustare la gastronomia e i prodotti tipici, nonchè l’artigianato locale.

Tutti interessanti e divertenti gli appuntamenti in cartellone (clicca sopra per ingrandire). La gastronomia, come sempre, non delude mai le aspettative con le imperdibili sagre: il 13 agosto “ddù schiaffune e ddu’ pallotte’; il 14 la sagra della scamorza e della lesca cincialosa; il 15 la sagra del cinghiale. E poi sport, trekking e la festa country con musica, giochi, cucina in un clima western.

Al microfono è il primo cittadino Carmen Carfagna a commentare la bella estate a Pescopennataro.

Guarda il video