Home Capracotta Capracotta, Pezzata da guinness dei primati: in poche ore divorati 900 chili di agnelli e 800 di pecore 4 agosto, 2019 teleaesse.it Capracotta, Video

Invasione di turisti a Capracotta – stamane – per la 54^ edizione della ‘Pezzata’. Preso d’assalto lo stand gastronomico in cui sono stati cucinati, sin dalle prime luci del giorno, 900 chilogrammi di agnelli e 800 di pecore, serviti per preparare la bollitura della ‘Pezzata‘ dentro i grandi paioli riempiti di acqua ed erbe aromatiche. Oltre alla cottura degli arrosti sulle enormi graticole e il gustoso soffritto delle interiora di agnello: “Il boccone del pastore”.

Impeccabile l’organizzazione curata dalla Pro Loco del presidente Tiziano Rossignoli. Entusiasta il Sindaco Candido Paglione: “E’ il frutto di un mix vincente: la grande cultura dell’ospitalità dei capracottesi e lo spettacolo naturale di questo posto incontaminato“.

Alle ore 14 lo stand aveva già terminato tutto.

Uno spettacolo ‘live’ goduto da oltre 15.000 persone che hanno raggiunto l’Alto Molise da ogni angolo della Penisola per assistere a questa eccezionale kermesse gastronomica e degustare anche le prelibatezze dei prodotti tipici in distribuzione negli stand alimentari presenti sul pianoro di Prato Gentile.

Guarda il Video